Après la Mostra de Venise, où il a fait ses premiers pas sur la scène internationale en septembre dernier, Our Share of Sand, poursuit son parcours au Festival international du film de Marrakech. Ce premier long métrage de la réalisatrice Shalini Adnani, coproduit par le Royaume-Uni, l’Inde et la Grèce, figure parmi les œuvres en lice pour l’Étoile d’or de cette 23ème édition.

Présenté dimanche 22 novembre au Palais des Congrès, le film aborde les questions d’exploitation économique, d’inégalités sociales et de responsabilité morale à travers une histoire familiale dont le personnage central est une fillette de 12 ans.

Sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech, Shalini Adnani s’est confiée au micro de notre média, Le360, sur l’accueil réservé à son film et sur les différences qu’elle a perçues entre les réactions du public marocain et celles des spectateurs européens.

«La présentation du film s’est très bien passée, dans une ambiance magnifique et chaleureuse. Je pense que le public a apprécié le film et s’est senti concerné par les réalités qu’il dépeint, des situations que les gens d’ici peuvent observer autour d’eux et auxquelles ils peuvent facilement s’identifier. En Europe, les spectateurs m’avaient semblé plus distants. Ici, j’ai ressenti une plus grande proximité avec le public, sans doute parce que cette histoire fait écho à son quotidien», a-t-elle confié.

Cette différence de réception prend tout son sens au regard des thématiques abordées par le film, qui explore les rapports de domination économique, la précarité des conditions de travail et les contradictions morales d’une société où la prospérité des uns repose sur l’exploitation des autres.

Une enfant face aux contradictions du monde des adultes

Dans Our Share of Sand, le spectateur suit Maya, une fillette de 12 ans qui, après avoir grandi au Royaume-Uni, retourne en Inde avec sa mère pour retrouver son père, un entrepreneur spécialisé dans l’extraction de sable.

Derrière le confort familial et la réussite économique paternelle se dissimule une réalité bien plus sombre. L’activité d’extraction repose sur une main-d’œuvre vulnérable, exposée à des conditions de travail dangereuses. Maya découvre progressivement cet univers, notamment à travers sa rencontre avec Kiran, un jeune ouvrier avec lequel elle noue une relation d’amitié.

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Mais un accident tragique vient bouleverser son regard sur son entourage. Alors qu’une enquête policière est ouverte, la jeune fille devient un témoin déterminant. Son père compte sur elle pour être disculpé, la plaçant devant un dilemme: protéger sa famille ou dire la vérité.

À travers cette confrontation entre loyauté familiale et conscience morale, Shalini Adnani interroge les mécanismes de l’exploitation, les privilèges sociaux et la manière dont les injustices peuvent être banalisées au sein même d’une famille.

Interrogée par Le360 sur son choix de raconter cette histoire à travers les yeux d’une enfant plutôt que ceux des travailleurs directement confrontés à l’exploitation, la réalisatrice a expliqué sa démarche par l’importance de cette période dans la construction du jugement moral.

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«Je pense qu’entre 11 et 13 ans, c’est l’âge où l’on commence à comprendre le sens des valeurs et de la morale, où l’on commence à distinguer ce qui est juste de ce qui ne l’est pas. Je me souviens que, lorsque j’avais cet âge, il m’arrivait de dire à mes parents qu’ils avaient tort sur telle ou telle chose», a-t-elle expliqué.

Le choix de cette perspective enfantine permet ainsi à la cinéaste de montrer comment la découverte de l’injustice peut ébranler les certitudes familiales et conduire à remettre en question l’autorité des adultes.

Un premier long métrage déjà distingué à Venise

Née au Chili, d’origine indienne et établie à Londres, Shalini Adnani réalise avec Our Share of Sand son premier long métrage, dont elle signe également le scénario. D’une durée de 95 minutes, le film réunit notamment Maya Mehta dans le rôle principal, Ellora Torchia et Mohammad Zeeshan Ayyub. La réalisatrice s’était auparavant fait remarquer avec son court métrage White Ant, présenté au Festival de Sundance, puis récompensé au Raindance Film Festival.

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Our Share of Sand a été dévoilé en première mondiale lors de la 41ème Semaine internationale de la critique, section parallèle de la 83ème Mostra de Venise, en septembre 2026. Il y a remporté le Prix du public, une première reconnaissance internationale pour ce long métrage qui conjugue drame familial et réflexion sur les conséquences humaines et sociales de l’exploitation des ressources naturelles. Sa sélection à Marrakech lui permet de rencontrer un public qu’elle juge plus proche des réalités sociales dépeintes dans son film.

Treize films en lice pour l’Étoile d’or

Our Share of Sand figure parmi les 13 longs métrages qui participent finalement à la Compétition officielle de cette 23ème édition, organisée du 20 au 28 novembre, sous la présidence de l’actrice française Marion Cotillard.

La sélection comprend également «Alkebulan» de Yassine Marco Marroccu, «Ben’imana» de Marie-Clémentine Dusabejambo, «Chicas tristes» de Fernanda Tovar, «Les Chiffonniers du Caire» de Rani et Salem Massalha, «Congo Boy» de Rafiki Fariala, «A Day in the Life of Jo», «Chapter Phaedra» de Jacqueline Lentzou, «Eklipse» de Manuel Wetscher, «Furies» de Rami Kodeih, «La Maison du vent» d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu, «Marie Madeleine» de Gessica Généus, «Waves of Silence» de Farzad Samsami et «The World Before» de Yoon Dan-bi.

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Initialement composée de 14 films, la compétition a été ramenée à 13 après le retrait de Chroniques des années de siège, du réalisateur palestino-syrien Abdallah Al-Khatib, une décision prise par la société détentrice des droits du film.

Cette compétition, réservée aux premiers et deuxièmes longs métrages, entend mettre en lumière une nouvelle génération de cinéastes et des œuvres qui interrogent, à travers des approches narratives variées, les transformations et les contradictions des sociétés contemporaines.