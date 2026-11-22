Nisrin Erradi n’a pas l’intention de quitter le Maroc pour s’installer en Égypte afin d’y développer sa carrière d’actrice. Si elle reste ouverte aux productions étrangères, la comédienne marocaine considère qu’elle a déjà construit un parcours et acquis une expérience qui lui permettent aujourd’hui de travailler à l’international, sans avoir à repartir de zéro.

Interrogée par Le360 sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech, l’actrice a confié avoir déjà collaboré avec un réalisateur égyptien et reçu plusieurs propositions pour participer à des productions dans ce pays. Certaines offres impliquaient toutefois qu’elle s’y installe et poursuive sa carrière en adoptant le dialecte égyptien. Une perspective qui ne correspond pas à ses ambitions.

«Je ne souhaite pas jouer en Égypte, ce n’est pas mon objectif. Je ne veux pas m’installer dans un pays en particulier pour y travailler. Je choisis mes projets en fonction des rôles et des personnages qui me sont proposés», a-t-elle expliqué.

Pour Nisrin Erradi, il n’est pas question de remettre en cause toutes les années consacrées à construire sa carrière au Maroc pour recommencer ailleurs.

«Je n’ai pas de temps à perdre. J’ai investi des années de ma vie au Maroc à travailler sur moi-même et à développer ma carrière. Aujourd’hui, je suis une actrice prête à œuvrer dans le monde entier», a-t-elle affirmé.

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L’actrice insiste ainsi sur la distinction entre l’ouverture à des expériences cinématographiques internationales et la nécessité de s’expatrier. À ses yeux, poursuivre une carrière au-delà des frontières ne suppose pas nécessairement de changer de pays de résidence.

Trois films au Festival de Marrakech

Cette édition du Festival international du film de Marrakech revêt une importance particulière pour Nisrin Erradi, présente dans trois films inscrits à la programmation officielle.

L’actrice figure au casting de «Waves of Silence», premier long métrage du réalisateur irano-norvégien Farzad Samsami, en lice dans la compétition officielle. Elle apparaît également dans «La Más Dulce» («Strawberries»), de Laïla Marrakchi, présenté dans le cadre des séances de gala, ainsi que dans «Les Roses de Marrakech», de la réalisatrice italienne Ginevra Elkann, sélectionné dans la section Horizons.

Une triple présence dont elle se réjouit particulièrement, d’autant que le rendez-vous marrakchi occupe une place importante dans son parcours. Habituée du festival depuis plusieurs années, elle le considère comme l’une des grandes manifestations cinématographiques du monde arabe.

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Interrogée sur les chances de «Waves of Silence» de décrocher une récompense, Nisrin Erradi préfère ne pas se prononcer. Elle affirme ne pas nourrir d’attentes particulières concernant le palmarès, privilégiant avant tout la rencontre des films avec le public et les échanges que permettent ces projections.

Un attachement particulier au Festival du Caire

L’actrice est également revenue sur sa récente participation au Festival international du film du Caire, auquel elle assistait pour la quatrième fois.

Elle a évoqué les liens d’amitié qu’elle entretient avec plusieurs professionnels du cinéma égyptien, ainsi que l’accueil réservé aux productions marocaines par le public cairote.

Selon elle, les spectateurs égyptiens manifestent un véritable intérêt pour le cinéma marocain, dont ils suivent les projections avec enthousiasme. Une proximité qui contribue à faire de ses séjours au Caire des expériences particulièrement enrichissantes.

Enfin, Nisrin Erradi s’est réjouie de la concomitance de sa présence au festival égyptien avec l’hommage rendu au réalisateur marocain Nabil Ayouch.