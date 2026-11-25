Voilà vingt ans que Mohamed Zouaoui évolue dans le cinéma italien et une décennie qu’il enchaîne les tournages au Maroc. Un pays auquel il voue un attachement particulier et où il a fait ses débuts sous la direction de Yassine Marco Marroccu.

En retrouvant le cinéaste pour «Alkebulan», seul film marocain en lice dans la compétition officielle de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), le comédien relève un nouveau défi artistique, à contre-courant des rôles auxquels ses origines maghrébines l’ont souvent cantonné. Le long métrage sera projeté ce jeudi 26 novembre.

Il y incarne Edoardo Manidoru, un mécanicien et aventurier italien qui, après avoir fui l’Italie fasciste pour s’installer au Maroc, se retrouve, au printemps 1961, embarqué dans une périlleuse traversée du Sahara à la recherche d’un navire marchand disparu. Endeuillé par la mort de son épouse, l’homme entreprend un voyage qui prend également la dimension d’une quête intérieure.

Au-delà de ce rôle à contre-emploi, Mohamed Zouaoui retient la dimension profondément humaine d’un tournage éprouvant dans le désert marocain. Entretien.

Le360: après «Catharsys», vous retrouvez Yassine Marco Marroccu dans «Alkebulan». Qu’est-ce qui vous a donné envie de poursuivre cette aventure artistique à ses côtés?

Mohamed Zouaoui: avant tout, je dois remercier le Maroc, parce qu’il m’a accueilli et accepté avec chaleur et humanité. Cela fait dix ans que je viens tourner ici, mais mes débuts au Maroc, je les dois à Yassine Marco Marroccu. C’est lui qui m’a donné l’occasion de jouer pour la première fois dans ce pays.

Travailler avec Yassine, c’est épuisant. Après avoir fait un film avec lui, vous êtes prêt à partir à la guerre, tellement c’est éprouvant! (Rires.)

J’ai accepté parce que Yassine ne fait jamais rien de simple ni de banal. Son univers est parfois difficile à appréhender, mais, pour moi, c’est une expérience artistique incroyable.

Vous avez déjà dénoncé la tendance du cinéma italien à cantonner les comédiens d’origine maghrébine à des rôles de criminels ou de terroristes. Or c’est aujourd’hui un cinéaste marocain qui vous offre l’occasion d’incarner un Italien. N’y voyez-vous pas une forme d’ironie du sort?

Cela fait vingt ans que je travaille en Italie. J’ai souvent joué les mêmes rôles: des criminels, des kamikazes, des trafiquants de drogue… Mais j’ai quand même interprété des rôles très importants. J’ai notamment tourné un film au Kurdistan irakien. C’était une expérience incroyable.

«Une scène m’a particulièrement marqué, celle que nous avons tournée dans une mine, avec des ouvriers qui poussaient des chariots. Nous avons travaillé avec des gens qui exercent réellement ce métier au quotidien» — Mohamed Zouaoui, acteur tunisien

Mais c’est Yassine qui m’a donné cette opportunité d’interpréter le rôle d’un Italien qui vient au Maroc. Et c’est quelque chose de magnifique pour moi.

Vous avez tourné dans des conditions particulièrement éprouvantes. Que retenez-vous de cette expérience dans le désert marocain?

La chaleur! Mais ce qui m’a le plus touché, c’est l’humanité des gens. Nous avons tourné à M’Hamid El Ghizlane en plein mois de juillet, sous une chaleur accablante.

Une scène m’a particulièrement marqué, celle que nous avons tournée dans une mine, avec des ouvriers qui poussaient des chariots. Nous avons travaillé avec des gens qui exercent réellement ce métier au quotidien.

Moi, je suis acteur, avec ma caravane et tout ce qui va avec. En côtoyant ces hommes, j’ai pris la mesure de la chance que nous avons d’exercer notre métier. Nous arrivons en voiture, nous sommes logés à l’hôtel, bien payés, et nous disposons d’une caravane où nous pouvons nous reposer entre deux prises. À côté de nous, il y a ces hommes qui travaillent parfois quinze heures par jour dans des conditions difficiles, pour un salaire dérisoire. Ce contraste m’a profondément marqué.