Quarante années de confidences consignées dans des carnets, un exil pour fuir l’Italie fasciste et une terre d’adoption, le Maroc. C’est dans cette mémoire familiale que Yassine Marco Marroccu a puisé la matière d’«Alkebulan». En portant à l’écran une partie de l’histoire de son grand-père, le cinéaste interroge également les notions d’identité, d’appartenance et de frontières.

Après «Catharsys ou le Théâtre du rien», le réalisateur retrouve l’acteur tunisien Mohamed Zouaoui dans cette coproduction maroco-hongroise dont la concrétisation aura nécessité de nombreux sacrifices. Entre confidences personnelles, prises de position politiques et révélations sur les coulisses de la production, Yassine Marco Marroccu se livre sans détour.

Le360: «Alkebulan» est né des carnets que votre grand-père a tenus pendant quarante ans. Qu’avez-vous découvert sur cet homme, mais aussi sur vous-même, en portant cette mémoire familiale à l’écran?

Yassine Marco Marroccu: c’est ma tante Gigliola qui a rassemblé tous ces carnets. Quarante ans d’écriture, ce n’était pas très simple. Les carnets étaient un petit peu dispersés.

La première chose qui attire vraiment l’attention, lorsqu’on lit ces carnets qui vont approximativement de 1920 à 1960, c’est qu’on distingue différentes phases dans son écriture. Ce sont des journaux intimes qui permettent de découvrir le personnage à travers le récit de sa vie.

Je pense que lui-même ne s’est jamais rendu compte que, plus le temps passait, plus il se marocanisait, aussi bien dans son écriture que dans sa manière de penser. C’est la première chose que je retiens de ces carnets.

Bien sûr, je connaissais mon grand-père. C’était un homme drôle, mais dur. Il était d’origine sarde, et les Sardes sont toujours un peu spéciaux. En revanche, j’ignorais cette facette de sa personnalité: c’était un véritable aventurier qui vivait au jour le jour, sans se soucier du lendemain.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il entretenait des rapports assez conflictuels avec mon père. Même si mon grand-père a eu une vie incroyable, je ne pense pas qu’il ait été un père exemplaire. Mon père en a beaucoup souffert, ce qui a fait qu’il est devenu, pour moi, un père exemplaire.

C’était l’Ibn Battouta de la famille?

Je pense que oui. Ce n’étaient pas des voyages qui ont changé le cours de l’histoire, comme ceux d’Ibn Battouta, mais je pense que c’est un peu le parcours de quiconque prend la route. On trouve toujours des trésors sur le chemin.

Mon grand-père s’est exilé pour fuir le fascisme dans les années 1930. C’était un exil forcé. C’est d’ailleurs l’une des scènes du film: son père entre chez lui en pleine nuit et lui dit qu’il doit quitter le pays le jour même.

Il n’était ni du côté des fascistes ni de celui des partisans. C’était un esprit libre, qui tenait à son indépendance de pensée et ne se reconnaissait dans aucun des deux camps.

Cette nuit-là, en 1933, il a été contraint de fuir le régime de Mussolini. Son père lui avait imposé une condition, mais cet épisode ne figure pas dans le film. Il était accompagné du bras droit de son père, qui souhaitait lui aussi quitter clandestinement l’Italie. Leur destination finale était l’Amérique.

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Ils pensaient que, pour gagner le continent américain, il leur fallait d’abord rejoindre le Maroc. À lui seul, ce périple pourrait faire l’objet d’un film. Ils ont fait escale dans six ports, notamment à Livourne, à Bastia, à Marseille et aux Açores, avant d’atteindre les côtes marocaines.

Cette séquence s’achève sur une scène où l’on voit mon grand-père courir sur le grand môle du port de Casablanca. Le bateau à bord duquel les deux hommes devaient embarquer s’éloigne, avec à son bord son seul compagnon de voyage. Ce dernier l’avait abandonné après l’avoir dépouillé de tout ce qu’il possédait. Mon grand-père s’est ainsi retrouvé au Maroc, où il a finalement décidé de s’installer.

En 1940, avec l’entrée en guerre de l’Italie contre la France, sa situation a basculé. Il y a d’abord eu le régime de Vichy, puis le ralliement du Maroc aux Alliés, mais son sort n’a pas changé. En raison de sa nationalité italienne, mon grand-père a été interné dans des camps placés sous l’autorité française au Maroc. Il a ainsi passé quatre ans en captivité.

À leur libération, en 1944, les prisonniers ont été regroupés à Marrakech, puis contraints de rejoindre Casablanca à pied. Il y avait alors à Casablanca des arènes de corrida auxquelles on accédait par un long couloir. C’est par là qu’on les a fait passer, sous les insultes et les jets d’objets de ressortissants étrangers, notamment français, postés sur les murs.

C’est à sa libération que s’ouvre le deuxième chapitre de sa vie. Il portait les stigmates de quatre années de captivité: il était squelettique, tremblant, édenté et chauve. Il lui a fallu du temps pour s’en remettre.

Ma famille est finalement restée au Maroc jusqu’en 1973, avant de regagner l’Italie. Seul mon père, très attaché au Maroc, avait décidé d’y rester.

Le personnage principal du film est un Italien profondément attaché au Maroc, mais qui demeure malgré tout un étranger. Dans quelle mesure cette interrogation sur l’appartenance a-t-elle fait écho en vous?

Le personnage s’appelle Edoardo, mais tout le monde l’appelle Redouando, parce que le prénom Edoardo n’est pas facile à prononcer.

Vous avez raison dans la mesure où mon père est italien et ma mère marocaine. Je m’appelle Marroccu. Je me considère plus marocain que tous les Marocains et, en même temps, plus italien que les Italiens. Mais je ne suis ni complètement marocain ni complètement italien. Je suis les deux à la fois, sans être aucun des deux.

Pour moi, le concept d’appartenance n’existe pas de cette manière. Il existe dans une autre mesure: on n’appartient pas à une réalité, mais à plusieurs réalités. On se détache alors du concept d’appartenance, qui est finalement un concept plus politique qu’autre chose. On appartient à un monde, à une terre, à un univers. On n’appartient pas à une réalité qui a été établie par des frontières.

Je pense que, dans le monde d’aujourd’hui, cette mixité est un peu la clé du détachement par rapport à l’appartenance. La mère de ma fille est hongroise, mais originaire de Transylvanie, de cette ancienne partie hongroise qui se trouve en Roumanie. Ma fille est donc marocaine, italienne, hongroise et roumaine. C’est ce qui se passe aujourd’hui.

«Alkebulan» est justement coproduit par la Hongrie. On comprend peut-être mieux ce choix au regard des liens que vous entretenez avec ce pays…

Des liens très affectifs, bien sûr. En fait, je vivais en Serbie. J’avais terminé un tournage là-bas et j’avais beaucoup travaillé dans les camps de réfugiés pendant la crise migratoire dans les Balkans, au moment des guerres en Syrie, en Irak et des bouleversements en Tunisie et en Libye. Tous ces réfugiés empruntaient la route des Balkans. C’est pour cette raison que je m’étais installé en Serbie.

J’avais rencontré ma femme, qui est productrice, alors qu’elle préparait le tournage d’un film hongrois au Maroc. Il ne s’agissait pas d’une coproduction officielle entre les centres cinématographiques des deux pays. Je devais initialement assurer la production du film. Cela ne s’est finalement pas fait, mais nous sommes restés en contact.

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Elle vivait à Budapest et moi à Belgrade. J’allais à Budapest comme je vais à Hay Hassani, dès que l’occasion se présentait, jusqu’à ce que nous nous mariions.

À la naissance de ma fille, nous nous sommes quelque peu établis à Budapest. Mais notre chance, c’est de n’être véritablement installés nulle part. Où que j’aille, je reste un voyageur de passage.

Cela a-t-il également facilité l’obtention de subventions en Hongrie?

En vérité, c’était extrêmement difficile. Maintenant que le régime d’Orbán est tombé, on peut dire que c’est presque un miracle que ce projet ait pu aboutir. Il y avait certainement, à l’époque, des intérêts communs avec le Maroc, mais rien ne laissait présager une telle issue, d’autant que ma femme était opposée au régime d’Orbán. Elle a toujours porté des projets anticonformistes, des projets de révoltée, en abordant des sujets qui déplaisaient fortement au pouvoir.

Nous avons vraiment eu de la chance, car le projet était déjà sur les rails grâce au financement que nous avions obtenu au Maroc.

Nous étions dans la période post-Covid et les Hongrois recherchaient des projets suffisamment structurés pour pouvoir s’y engager rapidement. C’était précisément notre cas. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là, mais, heureusement, les circonstances ont joué en notre faveur.

Quel a été le budget du film et de quel montant avez-vous bénéficié au titre du soutien marocain?

Nous avons obtenu une aide de 4,5 millions de dirhams du Centre cinématographique marocain (CCM), pour un budget initial estimé à 12 millions de dirhams. Il s’agissait tout de même d’un film d’époque.

Lorsque j’obtiens un financement, je me dis toujours que c’est le signe que le projet a du potentiel, mais qu’il mérite peut-être d’être davantage développé. Nous avons donc approfondi le travail sur le scénario, notamment dans le cadre des Ateliers de l’Atlas et de Meditalents, que je tiens à saluer au passage.

Ce travail de développement nous a permis d’aboutir à un scénario que nous avons continué à affiner jusqu’à la veille du tournage. C’était un projet particulièrement complexe, puisque nous voulions restituer à la fois la période fasciste et celle de 1961, année autour de laquelle s’articule le récit du film.

Le budget avait finalement atteint près de deux millions d’euros. Après avoir obtenu le financement hongrois, nous disposions d’environ 900.000 euros, auxquels s’ajoutaient 200.000 euros d’apport personnel d’Andrea et de moi-même. Nous étions donc encore loin du compte, avec à peine plus de la moitié du budget nécessaire.

«Nous n’avons pas tourné une seule scène en Italie et n’avons bénéficié d’aucun financement italien. Nous avions pourtant sollicité l’un des principaux fonds de soutien au cinéma en Italie, mais notre dossier n’a pas été retenu» — Yassine Marco Marco Maroccu

Le développement du film s’est déroulé pendant la pandémie de Covid-19, alors que les financements étaient gelés. Nous n’avons pas pu aller plus loin dans notre recherche de fonds, d’autant que nous ne pouvions pas conserver indéfiniment l’aide qui nous avait été accordée. Nous disposions initialement d’un délai de deux ans. Notre avantage était de n’avoir dépensé aucun dirham de l’aide du CCM, dont l’intégralité était restée sur un compte dédié au projet. Cela nous a permis d’obtenir deux prolongations successives de six mois. Mais, à un moment donné, il fallait soit faire le film, soit restituer les fonds.

Nous avons donc décidé de nous lancer malgré tout. Nous avons retravaillé le scénario pour simplifier certains aspects de la production, mais le dispositif de tournage restait particulièrement complexe. Nous devions tourner aux quatre coins du Maroc, avec un plan de travail de dix semaines réparties en quatre blocs de tournage, alternativement en Hongrie et au Maroc.

Compte tenu des déplacements et des préparatifs nécessaires à chaque étape, le tournage devait s’étaler sur six mois. Il aura finalement duré deux ans.

Le premier bloc, consacré à la période fasciste, a été tourné à Budapest. Tout s’était alors très bien passé.

Les scènes censées se dérouler en Italie ont donc été intégralement tournées en Hongrie?

Oui, nous n’avons pas tourné une seule scène en Italie et n’avons bénéficié d’aucun financement italien. Nous avions pourtant sollicité l’un des principaux fonds de soutien au cinéma en Italie, mais notre dossier n’a pas été retenu. Nous avons donc décidé d’écarter l’Italie et de tourner les séquences italiennes en Hongrie, où tout s’est très bien passé.

Et, au passage, je me permets une petite pique: l’Italie n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour ce projet, qui ne s’inscrit clairement ni dans une démarche nationaliste ni dans une démarche fasciste. Or, à mes yeux, l’Italie traverse aujourd’hui une nouvelle période fasciste. Les fascistes y sont revenus en force.

Votre expérience auprès des organismes de financement du cinéma au Maroc a-t-elle été différente?

Complètement. Ce que je trouve extraordinaire dans le cas des deux projets pour lesquels nous avons obtenu un soutien au Maroc, c’est que ces financements nous ont été accordés sur la seule base de la qualité de nos dossiers.

Nous ne venions de la part de personne, nous n’avions aucune recommandation. Nous étions simplement des cinéastes qui, à l’époque, n’avaient même pas une grande filmographie à leur actif. Et pourtant, nous avons obtenu ces financements parce que nos projets avaient convaincu.

Contrairement à ce que l’on a parfois tendance à penser, c’est quelque chose qui donne de l’espoir. Cela s’est fait au mérite. En Italie, je n’ai pas retrouvé cette ouverture. On fonctionne par clans, par réseaux d’influence, et je trouve cela profondément regrettable.

Comment avez-vous abordé le choix des comédiens, notamment celui de l’interprète de votre grand-père?

J’en avais discuté avec Mohamed Zouaoui. Au départ, j’avais envie de prendre une autre direction par rapport à mon précédent film. J’avais longuement échangé avec un acteur palestinien que j’apprécie énormément et que je considère comme un très grand comédien: Saleh Bakri.

Nous avions travaillé ensemble à distance pendant près de six mois. Finalement, Saleh a choisi de s’engager dans un autre projet, et tant mieux pour lui. Il s’agissait du film de Maryam Touzani, «Le Bleu du caftan».

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J’y ai vu une sorte de signe. Je me suis dit: «Ce film est compliqué, Mohamed ressemble à ton grand-père, alors appelle Mohamed.»

D’autant qu’il parle italien. Il est presque italien! Et lorsqu’il s’exprime en darija, on décèle toujours chez lui une légère pointe d’accent. Il était donc parfait pour incarner un Italien qui parle notre arabe.

Heureusement que j’ai fait ce choix, parce que je crois qu’il en a vraiment bavé avec moi sur ce film. Mais il est allé jusqu’au bout.

Mohamed Zouaoui avait déjà joué dans votre précédent film. Vous vous connaissiez donc bien…

Exactement. Et je lui étais un peu redevable. Au moins, sur ce tournage, il n’a pas tourné pieds nus! Dans le précédent film, il était pieds nus pendant tout le film.

Qu’en est-il des autres acteurs?

Sonia Okacha interprète Palmira, ma grand-mère. Nous avions déjà travaillé ensemble et, pour moi, c’était évident parce qu’elle ressemble un petit peu à ce personnage, notamment par son caractère.

Je ne voulais pas travailler avec des Italiens. C’était un choix délibéré. Je suis moi-même italien, mais je ne vais pas vous mentir: ce qui se passe actuellement en Italie m’exaspère à tous points de vue. Au-delà des liens familiaux et amicaux qui m’y attachent, je trouve que le climat actuel dans ce pays n’est guère propice à la création.

J’étais néanmoins très content de travailler avec Michele Venitucci, que Mohamed m’a présenté. C’est vraiment un grand acteur, sacrément doué. Sans plaisanter, il me fait un peu penser à Al Pacino. Il est excellent. Il est venu et a, lui aussi, fait des sacrifices. Tous ceux qui ont rejoint ce projet ont fait des efforts énormes.

Quels sont les autres acteurs et les personnages qu’ils incarnent?

Mario, interprété par Michele Venitucci, incarne la pègre. Mario incarne la pègre. C’est en quelque sorte le méchant de l’histoire. Il y a également Eddy Leduc, un très bon comédien qui travaille beaucoup en France et que je salue au passage. Il interprète Antoine Lopez, qui se trouve au sommet de la hiérarchie criminelle. C’est lui le cerveau de l’affaire.

Je travaille aussi avec beaucoup de personnes qui ne sont pas comédiennes de formation, comme David Hofer et Saïd Lahlou, qui gravitent autour des personnages des frères Castiglia, eux aussi du côté des méchants. J’ai également fait appel à de nombreux amis, dont Amine Benaddi, l’un des producteurs associés du film, qui incarne le capitaine Azzouzi, commandant de la garnison de Tarfaya.

Vous jouez également dans le film…

J’ai vraiment joué par nécessité, parce que ce rôle devait initialement être interprété par Emir Kusturica, qui est un ami.

Il était très enthousiaste à l’idée de participer au film. Mais nous étions dans la période post-Covid et nous avons dû repousser à trois reprises le début du tournage. À un moment donné, il m’a dit: «Yassine, fonce!» Il est difficile de s’assurer de la disponibilité de quelqu’un qui a autant d’engagements qu’Emir.

D’ailleurs, compte tenu de la durée du tournage, je pense qu’il aurait été très compliqué de l’avoir sur le plateau chaque fois que nous en aurions eu besoin. Je me suis donc dit qu’en endossant moi-même le rôle, j’avais au moins la certitude d’être toujours disponible. Mais, à vrai dire, ce n’est pas mon truc. C’était une très belle expérience, mais je ne suis pas fait pour être acteur.