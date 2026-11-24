De «Star Wars: Les Derniers Jedi» à la saga «À couteaux tirés» (Knives Out), en passant par «Looper et Brick», Rian Johnson a su explorer différents univers cinématographiques. À l’occasion de sa présence au Festival international du film de Marrakech, le réalisateur et scénariste américain se confie sur sa vision du cinéma, les ressorts de son processus créatif et les possibilités de diffusion qui s’offrent aujourd’hui à la nouvelle génération de cinéastes. Il livre également son regard sur «The Only Living Pickpocket in New York», réalisé par Noah Segan et porté par John Turturro.

Le360: Vous avez participé à certains des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde. Qu’est-ce qui, selon vous, distingue le Festival de Marrakech des autres? Et qu’est-ce qui vous a le plus surpris?

Rian Johnson: Au-delà de la ville elle-même et de sa beauté, l’une des choses que j’aime dans ce festival, c’est qu’il est gratuit pour le public. Qu’il s’agisse des rencontres ou des projections, les gens n’ont pas à payer pour y assister.

Je trouve cela incroyable, car cela signifie aussi que c’est un festival fait pour le public, pour que les gens puissent venir découvrir ces films et assister à ces échanges avec les artistes.

C’est quelque chose de très, très rare dans le monde des festivals. Habituellement, il faut acheter des pass ou faire la queue pour acheter des billets. J’ai donc trouvé assez extraordinaire d’apprendre cela.

Lors de votre rencontre avec le public au conversations, quelle est la question qui vous a le plus surpris?

Il y a eu de très bonnes questions. Ce que j’ai particulièrement aimé lors de cette rencontre, c’est que le public était essentiellement composé d’étudiants. J’ai eu le sentiment qu’il y avait beaucoup de jeunes étudiants dans la salle, et je suis toujours curieux de découvrir les questions qu’ils posent.

Ce n’est pas vraiment quelque chose qui m’a surpris, mais une jeune femme m’a demandé si les festivals constituaient toujours une bonne voie pour les jeunes cinéastes qui cherchent à faire connaître leurs films.

Nous avons un peu échangé sur le fait que les festivals restent une possibilité, mais qu’il existe désormais aussi YouTube et d’autres moyens de diffuser son film en ligne. C’était donc une très bonne discussion.

«D’une histoire à l’autre, il faut trouver cet élément et lui rester véritablement fidèle. » — Rian Johnson, réalisateur

Vous explorez des univers très différents, de Star Wars aux films policiers. Lorsque vous passez d’un univers à l’autre, quelle est la chose sur laquelle vous ne voulez jamais faire de compromis?

Le fil conducteur consiste toujours à identifier ce qui vous tient à cœur dans l’histoire, ce qui vous touche et ce dont elle parle véritablement.

De ce point de vue, le genre peut changer, mais c’est un peu comme changer de vêtements. La personne qui se trouve en dessous, c’est ce qui vous tient véritablement à cœur dans l’histoire que vous racontez.

«Le crime est aussi quelque chose d’excitant, de palpitant. Il crée immédiatement un conflit et met en scène des personnages qui vivent en marge de la société et qui désirent quelque chose.» — Rian Johnson, réalisateur

Et c’est là-dessus qu’il faut toujours se concentrer. D’une histoire à l’autre, il faut trouver cet élément et lui rester véritablement fidèle. Tant que vous ne faites pas de compromis là-dessus, vous préservez l’essentiel.

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D’où vient votre fascination pour les histoires criminelles et les intrigues mystérieuses?

Je ne sais pas. J’espère que je ne suis pas secrètement un criminel! J’ai simplement grandi en lisant beaucoup trop de romans policiers.

Mais le crime est aussi quelque chose d’excitant, de palpitant. Il crée immédiatement un conflit et met en scène des personnages qui vivent en marge de la société et qui désirent quelque chose.

Je ne sais pas vraiment… Pas dans la vraie vie, mais au cinéma, j’adore le crime.

Craignez-vous parfois que le fait de surprendre le public soit devenu quelque chose que les spectateurs attendent systématiquement de vous?

Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quelles sont les attentes du public. Pour ma part, je ne pense pas avoir un style personnel particulier ou quelque chose que je reproduis encore et encore. J’aborde simplement chaque film en essayant de le rendre aussi bon que possible.

C’est d’ailleurs ce qui est agréable. J’ai le sentiment que les gens ne se disent pas nécessairement qu’ils attendent telle ou telle chose de l’un de mes films. J’espère simplement qu’ils viennent avec l’envie de passer un bon moment.

Le film «The Only Living Pickpocket in New York», projeté au FIFM, a reçu un accueil très largement positif de la critique, notamment pour la performance de John Turturro. Certains critiques estiment toutefois que le dernier acte devient trop conventionnel. Qu’en pensez-vous?

Je ne sais pas. Je pense que chacun aura toujours son propre avis sur la question. Personnellement, j’adore le dernier acte.

Je trouve que Noah a fait un excellent travail. Il parvient à entremêler tous les éléments de l’histoire. Certains éléments de l’intrigue doivent se rejoindre, et je trouve qu’il le fait de manière assez élégante.

Je peux me permettre de le dire puisque ce n’est pas mon film: je ne partage pas cette critique.