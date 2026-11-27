Présenté dans le cadre de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tient du 20 au 28 novembre 2026, «L’Homme des signes» figure parmi les six longs métrages sélectionnés dans la section Panorama du cinéma marocain. Cette coproduction franco-marocaine réunit à l’écran Vincent Elbaz, Abderahmane Oukour, Victoria Abril, François Berléand, Ayoub Abounnasr et Hiba Bennani. Le scénario est cosigné par Zhor Fassi-Fihri, également productrice du film, et Jérôme Cohen-Olivar. Le tournage s’est déroulé entre le Maroc (Casablanca, Rabat, Benslimane, Ifrane et Tanger) et la France (Paris et Toulouse).

Construit autour d’allers-retours entre différentes périodes de la vie de Mehdi Qotbi, le récit retrace le parcours de l’artiste, de son enfance à l’âge adulte. La réalisatrice décrit son œuvre comme «un film d’époque, un film avec des flashbacks». Clin d’œil à celui qui a inspiré le récit, Mehdi Qotbi fait lui-même une brève apparition à l’écran, dans le rôle d’un journaliste, dès les premières scènes du film.

Dans son enfance, le protagoniste est tenu par ses parents pour responsable des malheurs qui s’abattent sur la famille. Le récit retrace ensuite l’éveil de sa vocation artistique. La peinture devient pour lui un espace de liberté et un moyen de prendre en main son destin. Le film suit ainsi son cheminement jusqu’à son départ pour Toulouse.

Sur le plan sentimental, le récit s’articule autour de sa rencontre avec Florence, dont il tombe amoureux avant qu’elle ne parte pour la France. Présentée comme sa «flamme jumelle», elle incarne un amour qui transcende l’attirance physique pour revêtir une dimension spirituelle.

Interrogée sur la part de fiction dans son œuvre, Zhor Fassi-Fihri a tenu à préciser: «C’est vraiment un film qui est librement inspiré, mais il y a beaucoup de vrai. Tout le flashback que vous voyez, c’est une réalité de sa vie». La réalisatrice a également évoqué l’attachement de Mehdi Qotbi à la France, «qui l’a sauvé dans les années soixante», avant d’expliquer son choix de transposer cet amour à l’écran: «J’ai préféré l’idéaliser avec une femme.»

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Interrogé à son tour sur le personnage de Florence, Mehdi Qotbi a confirmé qu’il était en partie inspiré de la réalité: «Une partie est tout à fait vraie. Il y a bien eu une Florence, mais ce n’était pas une recherche effrénée pour aller en France.»

Dans son entretien avec Le360, la réalisatrice explique ce parti pris narratif par les difficultés inhérentes à l’adaptation d’une vie réelle à l’écran. Trouver un fil conducteur a été, selon elle, «la chose la plus difficile au monde», tant la fidélité aux faits peut restreindre la liberté créatrice. Son ambition était de construire un récit susceptible de toucher le grand public, plutôt que de réaliser «juste un film d’auteur», au rythme lent, retraçant la trajectoire du peintre.

Florence incarne ainsi, dans le récit, l’aspiration de Mehdi Qotbi à une autre vie. «Elle représente son idéal. Cet idéal, c’était la France. C’était une fuite en avant par rapport à ce qu’il vivait», résume-t-elle. Entre l’écriture du scénario, ses multiples réécritures et la réalisation, Zhor Fassi-Fihri estime avoir consacré six ans à ce projet.

«Mehdi s’est très vite ouvert à moi, quand il m’a accordé sa confiance», confie la réalisatrice. Pendant un an, leurs nombreux tête-à-tête, qu’elle compare en riant à des séances «entre une psy et son patient», lui ont permis d’appréhender l’homme derrière la figure publique, de saisir «ce qu’il était réellement, pas ce que les gens pouvaient connaître».

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De ces confidences, la réalisatrice dit avoir retenu ce qui lui semblait pertinent pour son récit, sans nécessairement s’en tenir à ce que lui racontait l’artiste, qui lui avait laissé toute latitude dans l’écriture. Au fil de leurs échanges, elle a notamment pris la mesure du besoin d’amour qui avait marqué l’enfance de Mehdi Qotbi. «C’est pour ça que j’ai choisi de traiter de l’amour, parce qu’on est tous à la recherche d’amour dans notre vie», explique-t-elle.

Devant le public, Zhor Fassi-Fihri a également révélé que Mehdi Qotbi n’avait pas lu le scénario, témoignant ainsi de la confiance qu’il lui avait accordée. «J’ai accepté que ce soit toi, donc je vais te faire confiance jusqu’au dernier moment», lui avait-il dit, selon elle.

Mehdi Qotbi a, pour sa part, invité le public à saluer le travail d’écriture de Zhor Fassi-Fihri et de Jérôme Cohen-Olivar. L’artiste s’est dit «très ému que mes filles et mes gendres aient aimé ce film, parce que pour moi, c’est le plus important».

Plus de 55 comédiens, deux rôles trouvés à deux semaines du tournage

Interrogée sur le casting, Zhor Fassi-Fihri a évoqué l’ampleur du défi que représentait la distribution de plus de 55 rôles, un nombre qu’elle juge «énorme pour un long métrage». Si Vincent Elbaz s’est imposé comme une évidence à la suite d’un «coup de cœur», les interprètes de Mehdi Qotbi enfant et adolescent n’avaient toujours pas été trouvés à deux semaines du début du tournage. La réalisatrice confie avoir écarté de nombreuses propositions de sa directrice de casting. Au-delà de la ressemblance physique, elle recherchait chez les trois comédiens «la même vibration», afin d’assurer la continuité du personnage à travers les différentes époques de sa vie. «Il fallait qu’il y ait une sincérité, pas un surjeu», précise-t-elle.

Les échanges avec le public ont également donné lieu à des témoignages particulièrement personnels. Une spectatrice a ainsi confié éprouver depuis vingt-cinq ans «de la haine» envers son père. Bouleversée par le film, elle a déclaré avoir pris la décision de lui pardonner et d’aller le voir.

Une autre intervention a salué la «résilience» de Mehdi Qotbi, tout en soulignant le rôle des rencontres bienveillantes qui ont jalonné son parcours, notamment dans les milieux ecclésiastique, professionnel et universitaire. La personne a également tenu à rendre hommage à l’engagement de l’artiste en faveur du dialogue interreligieux et à sa «capacité de rendre hommage à tous les peuples, toutes les religions».

«Rien n’est définitif»

Interrogé par Le360 sur le regard qu’il porte aujourd’hui sur le jeune homme qu’il était lorsqu’il a quitté le Maroc pour la France, Mehdi Qotbi se dit «ému» d’avoir ainsi renoué avec son passé. Cette expérience l’a, dit-il, «conforté dans l’idée de ne jamais baisser les bras». À travers ce film, l’artiste souhaite avant tout «donner de l’espoir à tous les jeunes Marocains qui en manquent parfois».

S’il devait retenir un tournant décisif dans son parcours, ce serait son arrivée à Toulouse, qu’il qualifie de «renaissance». Il se souvient des rencontres qui ont marqué cette période, notamment celle d’un professeur qui lui a appris à s’exprimer avec ses tripes. Mais ce qui l’a particulièrement marqué, c’est qu’«à Toulouse, personne ne m’a demandé mes origines sociales».

«Au Maroc, dans les années 1960 et 1970, c’était difficile. On vous demandait toujours qui vous étiez, d’où vous veniez, qui étaient vos parents», poursuit-il, tout en soulignant que, depuis, «les choses ont beaucoup changé au Maroc».

Lors des échanges avec le public, Mehdi Qotbi est revenu sur le message qu’il souhaitait transmettre à travers ce film, fruit d’une intention partagée avec la réalisatrice: «Rien n’est définitif. Il ne faut jamais baisser les bras.»