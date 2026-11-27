De gauche à droite: Luca Guadagnino, Monica Bellucci et Giovanni Tortorici sur le tapis rouge du Festival international de Marrakech. (A.Gadrouz/Le360)

La 23ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM) se tient du 20 au 28 novembre 2026. Elle réunit 76 films issus de 39 pays, répartis entre la compétition officielle, les séances de gala, la section Horizons, le 11ème Continent, le Panorama du cinéma marocain et les séances Jeune public. La compétition officielle, présidée par l’actrice française Marion Cotillard, rassemble 14 premiers et deuxièmes longs métrages en lice pour l’Étoile d’or.

«Ketticè» ne concourt pas pour ce prix. Le film figure dans la section Horizons, aux côtés notamment de «It Will Happen Tonight» de Nanni Moretti, «A Long Winter» d’Andrew Haigh, «Look Back» d’Hirokazu Kore-eda et «Fjord» de Cristian Mungiu.

Le long métrage, d’une durée de 107 minutes, a connu sa première mondiale en août dernier en compétition internationale de la 79ème édition du Locarno Film Festival. Monica Bellucci y a reçu, le 15 août, le Léopard de la meilleure interprétation, partagé avec la Sud-Coréenne Kim Minhee, primée pour «Nowhere to Lay My Eyes» de Hong Sangsoo.

«Ketticè» suit Giulio, un adolescent de seize ans apathique et insatisfait, sans élan pour l’école ni projection dans l’avenir. Son amitié avec Ketty, une jeune fille de son âge plus déterminée, lui offre une échappée hors du monde des adultes. Les deux rôles sont tenus par Salvatore Gallina et Rachele Testagrossa. L’action se déroule à Palerme en 2012, année où Giovanni Tortorici, né en 1996, avait le même âge que son personnage.

Interrogé sur ce que représente le film pour lui, le réalisateur le définit d’emblée comme «un film autobiographique». «C’est une partie de ma vie, parce que j’essaie de représenter mes 16 ans», explique-t-il. Il dit avoir cherché à «mettre en forme cette période, qui était belle mais aussi traumatisante».

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Quant à la part de lui-même injectée dans le personnage de Giulio, sa réponse ne laisse pas de place à la nuance: «J’ai mis 100% de moi-même dans ce film. Il est largement autobiographique et s’inspire de mes expériences, de ce que j’ai vécu à cet âge-là. Je m’y suis pleinement investi.»

Au-delà du récit personnel, le film porte un regard critique sur la famille et sur un système scolaire qui risque de brider les jeunes plutôt que de les former. Le titre s’inscrit dans la continuité du premier long métrage du cinéaste: après les 19 ans de Leonardo dans «Diciannove», Tortorici s’attache cette fois aux 16 ans de Giulio.

Dans «Ketticè», Monica Bellucci incarne la mère de Giulio, un rôle secondaire présenté par la production comme une «participation spéciale». Le reste de la distribution est composé pour l’essentiel de jeunes comédiens novices, recrutés notamment par un casting ouvert aux jeunes Palermitains. La critique italienne décrit le personnage comme une mère sévère et austère, malheureuse dans son mariage. L’actrice l’a elle-même qualifié de «mère hystérique».

Associer une actrice à la carrière internationale à des interprètes qui débutent devant la caméra n’a pas posé de difficulté, selon Giovanni Tortorici. «Cela s’est fait de manière très fluide, parce que Monica est une actrice incroyable et qu’elle est très facile à vivre», affirme-t-il. Il décrit un tournage mené dans une atmosphère détendue: «On s’amusait, on aimait ce qu’on faisait. C’était ludique et beau.»

Monica Bellucci et le Maroc, des tournages aux avant-premières

Pour Monica Bellucci, le FIFM se distingue par son travail en faveur des nouveaux cinéastes. «C’est un festival qui encourage vraiment la créativité cinématographique, et aussi sa promotion et sa diffusion, avec des cinéastes qui arrivent avec un premier film, un deuxième film, et aussi des distributions du monde entier», déclare-t-elle. Elle souligne la présence de «nombreuses productions internationales» au sein de la programmation.

L’actrice évoque ensuite «un attachement très particulier» au Maroc, qu’elle relie à deux tournages. Le premier est «Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre» d’Alain Chabat, sorti en 2002, dans lequel elle incarnait Cléopâtre et dont le tournage s’est principalement déroulé dans les studios de Ouarzazate. Le second est «Malèna» de Giuseppe Tornatore, sorti en 2000, dont elle indique avoir tourné «une petite partie» au Maroc.

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Monica Bellucci évoque également un récent séjour dans le Royaume, à l’occasion de la présentation de «7 Dogs», d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, avant de saluer le parcours de «beaucoup de jeunes cinéastes du Maroc qui ont un beau parcours international». L’avant-première marocaine de ce long métrage, réalisé par le duo belgo-marocain notamment connu pour sa contribution à la franchise «Bad Boys», s’est tenue le 17 juin 2026 au cinéma Pathé de Casablanca, en présence de l’actrice.

Sa venue à Marrakech n’est pas inédite. En 2024, lors de la 21ème édition, elle avait présenté dans la section 11ème Continent le documentaire «Maria Callas, Monica Bellucci: une rencontre» du Grec Yannis Dimolitsas. Cette année, le programme du festival prévoit une conversation avec l’actrice le vendredi 27 novembre à 11h30.