Né en 1983 à Marrakech, où il vit et travaille, Othman Zine mène un parcours à la croisée de la photographie, des arts plastiques et du cinéma. Passionné très tôt par l’image, il commence, adolescent, à faire le portrait de son entourage. Il s’installe ensuite plus de sept ans en Italie, où il se forme à l’architecture à Rome, puis étudie le cinéma entre Los Angeles, New York et Prague.

Tour à tour réalisateur, scénariste ou directeur de la photographie, il compte plusieurs courts-métrages à son actif. De retour au Maroc en 2010, il y multiplie les projets personnels en photographie, en vidéo et en cinéma. Son travail photographique, dont des séries en grand format plaidant pour la liberté des corps, a fait l’objet d’expositions individuelles et collectives au Maroc, en Europe et au Canada.

Le360: «Leïla et la nuit» revient sur le parcours de Leïla Alaoui, une artiste dont le travail photographique et l’engagement ont marqué les esprits. Qu’est-ce qui vous a donné envie, aujourd’hui, de raconter son histoire au cinéma?

Othman Zine: Tout d’abord, c’est la proximité avec Leïla Alaoui et sa famille, avec laquelle j’ai pratiquement grandi. Leïla et moi étions amis depuis l’âge de cinq ans. Ensuite, c’est la rencontre avec Fellipe Barbosa: c’est grâce à Leïla que nous nous sommes rencontrés, il y a déjà près de 25 ans. Quand le drame est survenu, le projet est apparu comme une évidence. Fellipe a tout de suite voulu adapter le livre écrit par Abdelaziz Alaoui, le père de Leïla. Tout s’est fait très naturellement.

Vous coréalisez ce film. Comment s’est construite votre collaboration derrière la caméra?

Cette collaboration repose sur une longue amitié. J’avais déjà travaillé avec Fellipe sur son tout premier film, en 2013, et je l’ai aussi beaucoup côtoyé. Elle s’est donc construite sur un respect mutuel: on se connaît bien, c’était assez facile.

Avez-vous eu des sensibilités ou des visions différentes sur la manière de raconter cette histoire?

On ne peut pas toujours être d’accord, et c’est ce qui fait la richesse d’une collaboration artistique: on débat, on n’est pas d’accord, puis on trouve des compromis. En général, quand on n’est pas d’accord, on essaie de convaincre l’autre. C’est comme ça qu’on avance. Si on était tout le temps d’accord, ça voudrait dire qu’il y a un problème quelque part.

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Pourriez-vous nous donner un exemple?

Il y a eu beaucoup de situations où il s’agissait de décider ce que l’on voulait raconter et ce que l’on ne voulait pas raconter. Parce que, bien sûr, il faut choisir, restreindre, éliminer certaines choses, en ajouter d’autres.

Leïla Alaoui était une personnalité à la fois artistique et profondément engagée. Comment avez-vous travaillé pour trouver le juste équilibre entre le portrait intime de la femme et la portée politique et humaine de son œuvre, sans tomber dans le film-hommage?

Justement, vous l’avez bien dit: le but n’était absolument pas de tomber dans le film-hommage, ni de faire un biopic. «Leïla et la nuit» n’est absolument pas un biopic. C’est vraiment la perte d’un enfant, racontée à travers les yeux de ses parents et, plus globalement, de sa famille. C’est une histoire plus intime: celle de l’impact qu’a la perte de quelqu’un sur les relations humaines, sur la relation entre une femme et son mari, entre un père et ses enfants. Bien sûr, nous avons réussi à y intégrer le travail de Leïla, qui était très important. Cette histoire ne peut pas être racontée sans lui, car cela permet aussi de montrer l’impact qu’elle a eu sur son entourage, ce qui se passe après, et comment sa disparition a affecté ses proches.

Le film a été présenté en première au Festival international du film de Marrakech. Que représente cette première marocaine pour vous, d’autant plus qu’il s’agit d’une histoire qui touche directement à la mémoire culturelle et artistique du Maroc?

C’était une première très spéciale, pas une présentation de film quelconque. D’abord, parce que nous le présentions ici, au Festival international du film de Marrakech. Marrakech, c’est la ville où Leïla a grandi, où j’ai grandi, où nous nous sommes côtoyés, et où beaucoup de gens ont vécu ce drame de manière collective. Ensuite, pendant la projection, la salle était remplie de personnes impliquées, touchées par la disparition de Leïla. C’était une projection très particulière, car avant même de voir le film, le public était déjà émotionnellement impliqué. Une projection intense, vécue de manière collective, avec une vraie émotion dans la salle.