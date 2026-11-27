Samedi 21 novembre, au Palais des congrès, le festival a rendu hommage à l’acteur Jeff Goldblum. Il a reçu l’Étoile d’or des mains de Tilda Swinton, présente comme lui dans «Isle of Dogs», «Asteroid City» et «The Grand Budapest Hotel» de Wes Anderson.

Pour sa première visite au Maroc, Jeff Goldblum a ensuite pris place sur la scène des Conversations, au lendemain de celle du réalisateur James Gray, à laquelle il avait assisté aux côtés de son épouse, Emilie. Le modérateur résume sa carrière: plus de cinquante ans d’activité et environ 150 crédits à l’écran. Huit extraits de films étaient prévus pour accompagner l’échange. L’acteur, lui, a multiplié les souvenirs.

Pittsburgh: une vocation née en famille

1. Rory, le chien des grands-parents

La rencontre s’ouvre sur une coïncidence. À peine installé, Jeff Goldblum demande à David Calhoun s’il connaît le nom de son collège: Calhoun Junior High School. Il enchaîne sur Rory Calhoun, acteur de westerns, qui avait inspiré le nom du chien de ses grands-parents, Rory. Il raconte avoir mis plusieurs années à comprendre la référence, qui lui échappait lorsqu’il avait six ou sept ans.

2. Un saut sur scène à Chatham

Sa vocation remonte à un été passé dans un camp de vacances à Chatham, entre sa cinquième et sa sixième année d’école. Il y participe pour la première fois à un atelier de théâtre et obtient le rôle principal d’un petit spectacle. Sa première action sur scène consiste à y entrer d’un bond, après avoir répété avec sa mère. Le public rit, comme prévu. À ses parents qui lui demandent ses impressions, il répond qu’il a aimé, «sans leur dire à quel point». Il y voit «le début d’une graine germée».

3. Le père médecin qui avait hésité à devenir acteur

À 17 ans, son père hésitait entre la médecine et le métier d’acteur. Il a passé la tête dans une salle de cours du Carnegie Tech, l’actuelle Carnegie Mellon University, et s’est dit que ce n’était «pas à sa portée». Il est devenu médecin. Sa mère, elle, avait «flirté avec le théâtre». C’est ce père qui lui a donné ce conseil: une activité que l’on aime peut servir de «phare» et de «boussole» pour choisir un métier. L’acteur nuance toutefois l’idée d’un rêve hérité: l’acting a aussi été pour lui un moyen de trouver «quelque chose à soi, à l’écart de la famille».

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New York: la formation, ses ruptures et ses rencontres

4. La «porte de fer» de Sanford Meisner

Diplômé du lycée en 1970, Jeff Goldblum part aussitôt à New York pour étudier auprès de Sanford Meisner. Il en retient une consigne: «Ne copie personne et trouve ta propre voix.» Son quotidien se résume alors aux trajets entre son appartement et la Neighborhood Playhouse. «J’étais un garçon très sage», dit-il. Peu après le début de sa deuxième année, on lui propose un rôle dans «Two Gentlemen of Verona», joué au Delacorte Theater puis à Broadway, au St. James Theatre. Il y est membre du chœur avant de devenir doublure de l’un des rôles principaux. Il choisit de quitter l’école. Meisner cesse alors de lui parler: «Il a fermé la porte de fer.» Goldblum dit en avoir souffert. Il achève le programme de deuxième année en cours privés avec William Esper, puis renoue plus tard avec Meisner.

5. Vingt ans de cours entre deux tournages

À partir de 1983 environ, au moment de «The Big Chill» et durant vingt ans, Goldblum enseigne dès qu’il ne tourne pas. Il écarte toute idée de charité: il l’a fait parce qu’il «aimait ça». Il relie cet engagement à sa formation interrompue chez Meisner. Le sentiment de ne pas l’avoir achevée l’a poussé à transmettre cette méthode pour mieux la comprendre. Il découvre alors qu’il en savait «plus qu’il ne savait savoir». Plus tard, il invite des élèves à répéter avec lui et à lui donner la réplique. «Cela m’a revigoré», dit-il.

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Sur les plateaux

6. «The Big Chill», répété comme une pièce

Après avoir visionné un extrait de «The Big Chill» (1983), l’acteur précise qu’il n’y avait «pas beaucoup d’improvisation». Barbara Benedek et Lawrence Kasdan, également réalisateur du film, avaient écrit le scénario «de façon méticuleuse». La distribution a répété pendant quatre semaines, «comme pour une pièce», une pratique rare «à l’époque comme aujourd’hui», selon lui. Goldblum dit apprécier deux façons de travailler. La première consiste à dire le texte mot pour mot, chez David Mamet, Shakespeare, Tchekhov, Aaron Sorkin, les frères Coen ou Wes Anderson, en donnant l’illusion de l’improvisation. La seconde laisse place à la paraphrase. Sur «Thor: Ragnarok», Taika Waititi gardait la caméra allumée pour obtenir une dizaine de variantes. La veille de la Conversation, un réalisateur lui a proposé une lecture en atelier pour un projet éventuel, afin d’entendre comment il modifierait les répliques.

7. La Mouche, premier rôle dont il se sent «possesseur»

Goldblum décrit «La Mouche» (The Fly, 1986) comme son premier rôle principal «plus réussi et plus intéressant», après «Into the Night» de John Landis, avec Michelle Pfeiffer. Il place David Cronenberg sur son «Mont Rushmore» des réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Pour la première fois, l’acteur dit s’être senti en possession d’un rôle et protecteur à son égard. Sur certaines orientations du projet initial, il a défendu d’autres options, sans conflit avec le cinéaste. Il parle d’une collaboration «vivante, robuste et délicieuse». Interrogé sur l’écoute des réalisateurs lorsque les acteurs suggéraient des changements, il relaie une histoire attribuée à Alfred Hitchcock: laisser un acteur jouer sa proposition, caméra sans pellicule, avant de passer à la suite.

Le métier et la famille: le jeu et l’ouverture

8. Un «travail» entre guillemets

Goldblum parle de son «soi-disant travail». Interrogé sur la formulation qu’il emploie, il se décrit lui-même comme «un bavard» et explique que cela ressemble «beaucoup trop à de l’amusement». Il dit aimer écouter les entretiens de Daniel Day-Lewis, qui décrit la difficulté et la profondeur du métier. Sa propre préparation varie selon les films. Pour jouer un spécialiste de la théorie du chaos, il rencontre les auteurs des livres et les lit. Il peut passer des heures à apprendre le saxophone. Pour «Wicked», il a travaillé la musique chaque jour avec un coach. Dès qu’il obtient un rôle, dit-il, il «pointe». Revoir ses films est parfois «un peu douloureux»: il ne les regarde en général qu’une fois et y repère ce qu’il «pourrait mieux faire maintenant». Son épouse, Emilie, n’en a vu que peu pour cette même raison.

9. Emilie, deux enfants et des larmes assumées

L’acteur se décrit comme quelqu’un qui s’est épanoui tard. Lorsqu’il rencontre Emilie, il y a seize ans, il se sent «comme un poussin qui sort de sa coquille». Environ deux ans plus tard, elle lui propose d’avoir un enfant. Il dit avoir été ouvert à l’idée, là où il aurait pu être «figé dans ses habitudes». Le couple a aujourd’hui deux enfants, de 9 et 11 ans et la question des films à leur montrer revient souvent. Ils ont déjà vu «The Elephant Man», la saga «The Godfather» et «2001, L’Odyssée de l’Espace». L’aîné, alors âgé de neuf ans, a été perturbé par «The Elephant Man»; son père ne pense pas qu’il soit allé au bout du premier visionnage. Goldblum, lui, voit dans ce film une idée «saine»: ce que l’on est ne se résume pas à son apparence. Il avoue également pleurer «ouvertement» devant de nombreux films, au point de gêner un peu ses enfants. Il pense que cela leur laissera une empreinte positive: un homme proche d’eux peut pleurer.