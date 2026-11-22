Dans «Rivages intimes. Être d’ici, penser d’ailleurs», récemment paru chez Scribe Books, Kebir Mustapha Ammi nous convie à un voyage singulier au cœur de ses réflexions, de ses rencontres et de ses souvenirs. Le livre rassemble des textes écrits au fil de plusieurs décennies: articles, chroniques, préfaces, récits de voyage et fragments de vie personnelle.

Au fil des pages, des thèmes essentiels se croisent: l’exil, la langue, la spiritualité, la mémoire et, surtout, la rencontre avec l’autre. Une idée revient avec force: l’altérité n’est pas une frontière qui nous éloigne, mais une dimension profonde de notre propre humanité. Cette pensée ne prend jamais la forme d’un discours théorique ou d’un manifeste. Elle se dessine plutôt à travers des visages, des lieux, des voix et des souvenirs. Comme le souligne El Yazid Daoud dans sa préface, c’est précisément là que réside toute la richesse du livre. Une phrase de l’émir Abd el-Kader semble en éclairer le chemin: «Tout être est mon être». Quelques mots qui résument une vision profondément humaniste du monde et de notre rapport aux autres. Cette sensibilité trouve ses racines dans l’enfance de l’auteur. Il y a notamment cette mère analphabète qui lui transmet, bien au-delà des mots, le respect de l’autre. Il y a aussi la découverte d’une église à Taza. Autant d’images qui ont nourri, au fil du temps, une réflexion sur la foi, la tolérance et ce qui rapproche les êtres humains.

De Hallaj à Ibn Arabi, en passant par Saint-Augustin, Kebir M. Ammi poursuit une quête spirituelle où les traditions religieuses ne sont jamais enfermées dans leurs différences. Elles deviennent au contraire des espaces de dialogue, de résonance et de fraternité. Avec ce livre profondément personnel, l’auteur nous rappelle finalement une chose simple, mais essentielle: nous ne sommes jamais tout à fait étrangers les uns aux autres. Et c’est peut-être dans cette reconnaissance de l’autre que commence la véritable connaissance de soi.

Couverture de Rivages intimes. Être d’ici, penser d’ailleurs , de Kebir Mustapha Ammi

Parmi les textes qui m’ont particulièrement marqué, je retiens «Le Christ s’est arrêté à Taza». Le titre fait naturellement écho au célèbre récit de Carlo Levi, «Le Christ s’est arrêté à Éboli», publié en 1945. L’expression évoque un territoire oublié, tenu à l’écart du progrès et de la modernité, comme si l’histoire, l’État et même la religion s’étaient arrêtés aux portes d’Éboli, laissant les populations du Sud italien vivre en marge du reste du pays. Sous la plume de Kebir M. Ammi, cette formule prend une résonance toute particulière. En la transposant à Taza, l’auteur ne se contente pas d’évoquer une ville oubliée. Il lui restitue une dimension profondément humaine, faite de mémoire, de symboles et de rencontres.

Ce texte me touche d’autant plus que je suis moi-même natif de Taza. J’ai bien connu cette église de la Sainte-Famille, aujourd’hui démolie, construite à l’époque du Protectorat français dans la ville nouvelle. En parcourant ces pages, j’ai retrouvé quelque chose de mon propre passé: des lieux familiers, une atmosphère, des images longtemps enfouies dans ma mémoire. La lecture prend alors une autre dimension. Elle devient presque une rencontre avec l’enfant que j’étais. À travers le souvenir de quatre enfants franchissant les portes de l’église et la bienveillance du prêtre qui les accueille, Kebir M. Ammi nous rappelle une vérité toute simple, mais essentielle: la dignité humaine ne connaît ni frontières, ni origines, ni différences de croyance. Cette bienveillance du prêtre a fait ressurgir en moi d’autres souvenirs, ceux des religieuses de la Goutte de lait, installées dans un vaste jardin où régnait une profonde tranquillité. Nous étions des enfants, avec nos jeux, nos courses et nos éclats de rire, qui venaient parfois troubler le calme des lieux. Elles nous accueillaient avec une gentillesse désarmante, tandis que nous leur témoignions, en retour, le respect que leur présence nous inspirait. Chaque matin, elles distribuaient du lait stérilisé aux mères démunies qui ne pouvaient allaiter leurs nourrissons. Ce geste simple, cette générosité discrète et cette cohabitation paisible entre leur univers et le nôtre sont restés profondément gravés dans ma mémoire. Avec le recul, je mesure combien ces femmes, tout comme le prêtre évoqué par Kebir M. Ammi, incarnaient une forme d’humanité qui n’avait besoin ni de discours ni d’ostentation pour s’exprimer. Elle se manifestait dans les gestes les plus simples, dans le respect de l’autre et dans cette attention spontanée portée à ceux qui nous entourent. C’est sans doute là que réside toute la beauté de ce texte. Sans grands discours ni démonstrations, l’auteur nous livre une véritable leçon de tolérance et d’humanité. Il ne cherche pas à convaincre, encore moins à donner des leçons. Il raconte, tout simplement. Et c’est précisément dans cette simplicité, dans ces souvenirs partagés et cette attention portée à l’autre, que son humanisme trouve toute sa force. Car, au fond, ce que Kebir M. Ammi fait revivre à travers Taza, c’est bien davantage qu’un souvenir d’enfance ou qu’une page de mémoire: c’est la trace de ces rencontres qui, parfois sans que nous en ayons conscience, nous apprennent très tôt à reconnaître notre humanité commune.

Cette même exigence de lucidité traverse un autre texte marquant du recueil, «Une lumière dans les ténèbres», consacré à Frantz Fanon. Kebir M. Ammi y invite à dépasser les lectures simplistes et manichéennes de l’histoire. Il rappelle notamment que les violences ne disparaissent pas nécessairement avec la fin de la domination coloniale. Elles peuvent survivre, se transformer et parfois même se reproduire au sein des sociétés qui en ont été les victimes. Cette mise en garde résonne dans une phrase particulièrement forte: «La bête immonde peut être parmi nous. Et en nous.» Tout est dit dans ces quelques mots. La mémoire historique ne saurait se limiter au souvenir des injustices passées. Elle exige aussi une vigilance permanente, une capacité à interroger nos propres comportements et à reconnaître les dérives qui peuvent surgir au cœur même de nos sociétés. Se souvenir, c’est aussi apprendre à regarder le présent avec lucidité.

La réflexion sur l’identité se poursuit dans «Mon identité, celle de l’autre», où Kebir M.Ammi aborde le rapport intime à la langue. Celle-ci apparaît comme une véritable patrie intérieure, un espace d’appartenance qui ne se confond pas nécessairement avec les frontières géographiques. Le français, qu’il décrit comme une «bouée de sauvetage», est bien davantage qu’un simple outil d’expression. C’est une langue qu’il s’est appropriée, qu’il habite et qu’il façonne à sa manière, en y faisant entrer les sonorités, les rythmes, les paysages et les sensibilités de son univers d’origine. Il ne s’agit donc pas de choisir entre deux appartenances, ni de renoncer à une part de soi pour en embrasser une autre. Au contraire, l’écriture devient le lieu où les héritages se rencontrent et s’enrichissent mutuellement. La langue de l’autre finit ainsi par devenir aussi la sienne, sans jamais effacer ce qui le constitue. Une manière, pour l’auteur, de rappeler que l’identité n’est pas un territoire fermé, mais une construction vivante, nourrie de rencontres, de passages et de métissages.

Dans «Votre visage intérieur», la réflexion prend une tournure plus personnelle, presque douloureuse. Kebir M. Ammi y évoque la blessure intime d’un homme né de parents étrangers, dont l’appartenance marocaine a longtemps été contestée par l’administration. Derrière cette situation se dessine une interrogation fondamentale: comment se sentir pleinement chez soi lorsque son propre pays semble vous renvoyer à une identité incertaine? Face à cette blessure, l’écriture devient un refuge, mais aussi une manière d’affirmer son existence et de revendiquer sa place. Les livres ne sont plus seulement des œuvres: ils deviennent une part essentielle de soi. «Mes livres sont ce que je suis.» Cette phrase, à la fois sobre et puissante, résume le lien profond entre l’homme et son œuvre. Lorsque l’appartenance est mise en doute, l’écriture offre un espace où l’on peut enfin se reconnaître et se reconstruire.

L’exil et la mémoire occupent également une place importante dans «Le voyageur malgré lui» et «L’autre visage de la mer». Dans ces textes, Kebir M.Ammi fait ressurgir le souvenir de l’océan découvert à l’âge de quinze ans. À cette immensité, il associe le ciel de Taza, qu’il surnomme joliment «l’Océan du pauvre». L’image est belle, presque poétique. Elle dit beaucoup de cette capacité de l’enfance à transformer ce qui est proche et familier en un ailleurs immense, à trouver dans un morceau de ciel l’horizon que la géographie ne permet pas encore d’atteindre. La mer devient alors bien plus qu’un paysage. Elle incarne une promesse de liberté, une ouverture sur le monde, un appel au départ et à la découverte. Mais cet horizon porte aussi sa part de nostalgie. Il relie l’ailleurs au pays natal, le désir de partir au besoin de garder en soi les paysages de l’enfance.

Chez Kebir M. Ammi, le voyage n’est donc jamais une simple question de distance. Il est aussi un mouvement intérieur, une manière de se chercher, de se souvenir et de renouer avec les lieux qui nous ont façonnés. On peut quitter une terre, mais certains paysages continuent longtemps de nous habiter.

La seconde partie du livre, intitulée «Lignes intimes», nous conduit vers un territoire plus personnel, où les souvenirs prennent une place particulière et où les objets les plus ordinaires se chargent parfois d’une émotion inattendue. Certaines pages sont particulièrement touchantes, notamment celles consacrées à la machine à coudre Singer du grand maître de la couture qu’était son père. Vendue après la mort de celui-ci, elle ressurgit de manière presque miraculeuse dans une auberge de Santa Clara, où l’auteur croit la reconnaître. Cette machine à coudre n’est plus un simple objet familier. Elle devient le témoin d’une histoire familiale, le lien fragile avec un père disparu et, d’une certaine manière, une présence qui refuse de s’effacer. Il suffit parfois d’un objet pour que tout un pan de notre passé reprenne vie.

Une autre évocation retient l’attention: celle de la logeuse lorraine de la Butte-aux-Cailles, profondément émue par sa lecture de «Nedjma». À travers cette rencontre, Kebir M. Ammi révèle une nouvelle fois son talent pour saisir ce qui se joue derrière les gestes et les situations les plus ordinaires. Une lecture, un livre, une émotion partagée suffisent à rapprocher deux êtres que tout semblait pourtant séparer. La littérature devient alors un espace de rencontre, où les origines et les différences s’effacent devant une même sensibilité.

Les rencontres littéraires occupent également une place importante dans cette partie. Les figures de Khatibi, Khaïr-Eddine, Beckett, Conrad et de bien d’autres écrivains jalonnent le parcours de l’auteur. Les pages consacrées à Tahar Ben Jelloun et à Noureddine Bousfiha prolongent cette réflexion sur les liens qui se tissent entre les écrivains, leurs œuvres et ceux qui les lisent. Car la littérature, telle que la conçoit Kebir M. Ammi, n’est jamais un exercice solitaire. Elle se nourrit des lectures, des admirations, des rencontres et parfois des émotions inattendues. Elle est une conversation qui se poursuit d’un livre à l’autre, d’une génération à l’autre, et qui permet aux êtres de se rejoindre par-delà leurs différences. Dans ces «Lignes intimes», l’auteur nous rappelle ainsi que les souvenirs les plus précieux ne sont pas toujours ceux des grands événements. Ils se cachent souvent dans un objet, une rencontre, une page lue ou un visage croisé. Autant de petites traces qui composent, au fil du temps, la mémoire d’une vie.

Mais «Rivages intimes» sait aussi prendre ses distances avec la gravité et nous entraîner sur le terrain de l’humour. Les aventures rocambolesques de la tante centenaire, qui tente de franchir la frontière algéro-marocaine dissimulée dans le coffre d’une vieille Mercedes, apportent une touche de fantaisie particulièrement savoureuse. On sourit devant cette situation improbable, mais le rire n’est jamais gratuit. Derrière cette scène burlesque se profile une critique des frontières, des absurdités administratives et des divisions politiques qui finissent par séparer des populations pourtant liées par l’histoire et la proximité.

Dans «Il n’y a pas de dictateurs dans le monde arabe», l’auteur emprunte également les chemins du pastiche et de l’ironie pour revenir sur les désillusions suscitées par les événements de 2011. L’humour lui permet de prendre du recul, de souligner les contradictions et de porter un regard sans complaisance sur les espoirs déçus du printemps arabe. Il devient ainsi une autre manière de dire les choses, de résister aux discours convenus et de garder intacte sa liberté de penser.

Au terme de cette lecture, «Rivages intimes» apparaît comme un livre profondément actuel. À une époque où les identités se crispent, où les replis se multiplient et où les frontières, réelles ou symboliques, semblent gagner du terrain, Kebir M. Ammi nous invite à regarder autrement nos appartenances.

Il ne s’agit pas de renier ses origines, encore moins de gommer ce qui nous rattache à une terre, à une langue ou à une histoire. Il s’agit plutôt de comprendre que ces appartenances ne sont pas incompatibles avec l’ouverture à l’autre. On peut être profondément d’ici sans se fermer à l’ailleurs, porter en soi plusieurs héritages sans avoir à choisir entre eux. C’est sans doute le message le plus précieux de ce livre. À travers les souvenirs d’enfance, les rencontres, les lectures, les voyages et les réflexions sur la langue et la spiritualité, Kebir Mustapha Ammi dessine une identité qui ne se construit pas contre l’autre, mais aussi grâce à lui. En refermant «Rivages intimes», on garde le sentiment d’avoir parcouru bien davantage qu’un ensemble de textes réunis au fil des années. On a traversé une vie, retrouvé des lieux, croisé des visages et partagé des interrogations qui nous concernent tous. Et l’on comprend mieux cette conviction qui traverse le livre: l’autre n’est pas celui dont il faudrait se protéger, mais celui qui nous aide à mieux nous comprendre. Peut-être est-ce là, finalement, la plus belle invitation de Kebir Mustapha Ammi: apprendre à habiter pleinement ses propres rivages sans jamais renoncer à ceux des autres. Écrire pour réconcilier les rives: telle est peut-être sa plus belle ambition. Car être d’ici n’oblige nullement à se détourner de l’ailleurs. C’est parfois dans la rencontre avec l’autre que l’on découvre le mieux sa propre demeure.

Kebir Mustapha Ammi. «Rivages intimes. Être d’ici, penser d’ailleurs». Préface de El Yazid Daoud, Tétouan, Scribe Books, 2026, 242 p.