La dixième promotion de l’Université Euromed de Fès (UEMF) compte désormais 620 nouveaux diplômés. Réunis vendredi 27 novembre à Fès, plus de 2.500 participants ont pris part à la cérémonie de remise des diplômes organisée à cette occasion. Parmi les lauréats figurent une vingtaine de docteurs ainsi que des étudiants originaires de 21 pays d’Afrique subsaharienne, illustrant la diversité des parcours au sein de l’établissement.

Les diplômés sont issus de différents domaines de formation, répartis entre les pôles ingénierie et architecture, santé et biomédical, sciences humaines et sociales et management.

Des filières qui reposent sur une approche pédagogique associant enseignements théoriques et expériences pratiques. L’université mise notamment sur les projets appliqués, les hackathons et les collaborations avec les acteurs socio-économiques pour rapprocher les étudiants des réalités professionnelles et les préparer aux évolutions de leur secteur d’activité.

Cette orientation se traduit également par une ouverture sur les établissements d’enseignement supérieur à l’international. L’UEMF a développé un réseau de partenariats académiques avec plusieurs universités et écoles étrangères, offrant notamment à certains étudiants la possibilité d’obtenir une double diplomation.

En France, ces collaborations concernent entre autres l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université de Strasbourg, l’ENSIM de l’Université du Mans, Bordeaux INP, l’EMLV et l’ENSILV du Pôle Léonard de Vinci, l’EPF, Montpellier Business School, NEOMA Business School et l’Institut Mines-Télécom Business School.

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Le réseau s’étend également au Royaume-Uni, avec les universités de Surrey et de Strathclyde, au Portugal avec NOVA Université de Lisbonne, ainsi qu’en Italie avec l’Université de Perugia.

Aux États-Unis, l’établissement compte notamment parmi ses partenaires Georgia State University, George Washington University et University of Colorado. L’Université de Sherbrooke, au Canada, et Ostfalia University of Applied Sciences, en Allemagne, complètent cette coopération académique.

Au-delà de ces partenariats, les étudiants disposent de possibilités de mobilité internationale et de programmes d’apprentissage des langues. Ils ont également accès à des plateformes technologiques de pointe, destinées à enrichir leurs connaissances et à les familiariser avec les outils et les méthodes utilisés dans les milieux scientifiques et industriels.

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L’établissement entend par ailleurs faire de la vie universitaire un prolongement de la formation académique. Les activités sportives, les initiatives culturelles, l’éducation civique et l’engagement associatif occupent ainsi une place dans le parcours des étudiants. L’objectif est de favoriser leur autonomie, leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités, au-delà des compétences acquises dans leurs disciplines respectives.

La cérémonie de cette dixième promotion a enfin permis de mettre à l’honneur plusieurs enseignants promus à un grade supérieur. Cette distinction vient saluer leur contribution à l’enseignement, à la recherche et à l’innovation, mais aussi le travail d’encadrement et de transmission qui accompagne le parcours des étudiants au sein de l’université.