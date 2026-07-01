L’Université Euromed de Fès, l’ANAPEC, la CGEM Fès-Meknès et l’ADD unissent leurs efforts pour accélérer l’Industrie 4.0

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a réuni, mardi 30 juin, les dirigeants de la CGEM Fès-Meknès, de l’ANAPEC, de l’ADD, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise pour la signature d’une convention-cadre liée au Programme FCE & Partenariat Industrie 4.0. Cet événement marque une étape clé pour stimuler l’économie régionale et l’emploi des jeunes, en renforçant les synergies entre les mondes académique, public et entrepreneurial.

En marge de cet événement, les invités ont effectué une visite des plateformes technologiques de l’UEMF, découvrant les infrastructures dédiées à la recherche appliquée, à l’innovation et à l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de transformation technologique. Cette immersion a été suivie d’un panel consacré aux enjeux de l’Industrie 4.0, au cours duquel les intervenants ont débattu des défis liés à la transformation numérique de l’industrie et des mécanismes d’accompagnement nécessaires pour renforcer la compétitivité des entreprises.

À travers cette convention-cadre, les partenaires entendent instaurer un cadre de coopération durable visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, à développer les compétences recherchées par le marché de l’emploi et à soutenir l’entrepreneuriat ainsi que la montée en puissance des compétences numériques liées à l’Industrie 4.0.

Ce partenariat ambitionne également d’accompagner les petites et moyennes industries (PMI) dans leur transition digitale, tout en répondant aux besoins croissants des entreprises en profils hautement qualifiés. Dans cette perspective, une convention spécifique sera déployée autour du Programme FCE Industrie 4.0, associant l’UEMF, l’ANAPEC et les entreprises partenaires.

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Le programme prévoit une formation d’une année destinée aux titulaires d’un diplôme Bac+2. À son terme, les bénéficiaires obtiendront un diplôme universitaire de niveau Bac+3 en Industrie 4.0, délivré par l’Université Euromed de Fès. Le cursus combine des enseignements académiques, des ateliers pratiques, une immersion au sein des plateformes technologiques de l’université, notamment la Fez Smart Factory, ainsi qu’un stage en entreprise centré sur un projet concret de transformation industrielle.

Parmi les dispositifs phares annoncés figure le lancement du «Diagnostic Flash», une offre gratuite destinée aux PMI. Réalisé avant le début de la formation par un enseignant et un étudiant de l’UEMF, ce diagnostic permettra d’évaluer le niveau de maturité numérique des entreprises, d’identifier les opportunités de transformation vers l’Industrie 4.0 et de préparer le cahier des charges du projet qui sera développé par le stagiaire durant son immersion en entreprise.

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Le modèle repose sur une implication directe des entreprises partenaires, appelées à accueillir les stagiaires, à participer à l’encadrement de leurs projets de transformation industrielle et à envisager leur recrutement à l’issue du parcours de formation.

À travers cette initiative, les différents partenaires réaffirment leur volonté de consolider les passerelles entre l’université et le monde socio-économique, tout en accompagnant les mutations technologiques de l’industrie marocaine. L’Université Euromed de Fès confirme ainsi son positionnement en tant qu’acteur de référence dans la formation de compétences adaptées aux nouveaux métiers de l’industrie et dans l’accompagnement de la transition numérique au service du développement régional et national.