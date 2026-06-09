Prestigieux classement RUR 2026: l’Université Euromed de Fès sacrée meilleure université du Maroc pour la deuxième année consécutive

L’excellence académique marocaine brille à nouveau à l’échelle internationale. Selon les résultats du prestigieux classement mondial Round University Ranking (RUR) publiés ce mardi 9 juin 2026, l’Université Euromed de Fès (UEMF) conserve sa place sur la plus haute marche du podium national. Pour la deuxième année consécutive, l’établissement se hisse au 1er rang des universités du Royaume.

Élaboré à partir des bases de données internationales Clarivate/Thomson Reuters, le Round University Ranking évalue les performances des universités à travers le monde selon des critères factuels et rigoureux couvrant notamment la qualité de l’enseignement, les performances en recherche et l’internationalisation des universités. Il rassemble les établissements les plus prestigieux du monde, parmi lesquels figurent notamment Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology (Caltech), Yale University, Johns Hopkins University, University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, ETH Zurich, National University of Singapore ou encore University of Tokyo.

Dans cet environnement hautement compétitif, l’UEMF poursuit son ascension sur les scènes académiques nationale et internationale.

Une concurrence renforcée

L’édition 2026 du Round University Ranking confirme l’importance croissante de ce classement dans le paysage mondial de l’enseignement supérieur. Les résultats obtenus par l’UEMF illustrent la reconnaissance internationale dont elle jouit et confirment la pertinence de sa stratégie de développement et de rayonnement.

Ces résultats exceptionnels témoignent de la solidité du modèle académique de l’UEMF et de sa capacité à exceller dans toutes les missions dévolues à l’université moderne: former les meilleurs talents capables d’appréhender la complexité du monde actuel, innover et produire des recherches et des technologies de haut niveau, rayonner à l’international et contribuer au développement de la société.

Le Pr Mostapha Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès. (DR)

Depuis sa création, l’Université Euromed de Fès a fait le choix d’un modèle académique basé sur la rigueur scientifique, l’innovation, l’entreprenariat, le multilinguisme, la mobilité internationale et la coopération avec les meilleures universités du monde.

Cette vision ambitieuse permet aujourd’hui à l’UEMF d’être reconnue comme l’une des institutions universitaires les plus dynamiques et les plus attractives de son continent.

Une dynamique d’excellence

Cette nouvelle distinction est avant tout le résultat d’une vision stratégique basée sur les meilleurs standards internationaux, tant au niveau de la gouvernance qu’au niveau de l’enseignement et de la recherche impliquant des ressources hautement qualifiées et des étudiants internationaux représentant 52 nationalités.

La performance réalisée dans le Round University Ranking 2026 s’inscrit dans une dynamique continue de reconnaissance nationale et internationale.

Au cours des dernières années, l’Université Euromed de Fès a obtenu plusieurs distinctions majeures:

Round University Ranking 2025 : 1 ère université au Maroc, 2 ème en Afrique et classée parmi les 360 meilleures universités au monde;

: 1 université au Maroc, 2 en Afrique et classée parmi les 360 meilleures universités au monde; ScholarGPS 2025 : 1 ère université au Maroc selon ce classement international fondé sur l’excellence de la recherche scientifique et l’impact académique;

: selon ce classement international fondé sur l’excellence de la recherche scientifique et l’impact académique; Triple E Awards 2025 : la Chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations de l’UEMF a reçu le prestigieux prix «Alliance University of the Year»;

: la Chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations de l’UEMF a reçu le prestigieux prix «Alliance University of the Year»; UI Green Metrics 2025: 1 ère au niveau national et parmi les 400 meilleures universités au monde;

1 au niveau national et parmi les 400 meilleures universités au monde; THE Impact Rankings 2025 : 2 ème université au Maroc et classée parmi les 600 meilleures universités mondiales pour sa contribution aux Objectifs de développement durable des Nations unies;

: 2 université au Maroc et classée parmi les 600 meilleures universités mondiales pour sa contribution aux Objectifs de développement durable des Nations unies; U-Multirank : classée 1 ère en performance globale et parmi le Top 25 mondial pour la mobilité étudiante;

: classée 1 en performance globale et parmi le Top 25 mondial pour la mobilité étudiante; Classement Stanford-Elsivier 2025: huit professeurs de l’UEMF figurent parmi le Top 2% des chercheurs les plus influents au monde.

Ces distinctions, obtenues auprès d’organismes internationaux indépendants et reconnus, confirment la montée en puissance de l’UEMF parmi les universités de référence à l’échelle nationale, africaine et internationale. L’UEMF ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’institution réaffirme son ambition de bâtir une université de rang mondial, capable de relever les grands défis contemporains. Une trajectoire qui s’inscrit en droite ligne avec la vision de son créateur et Président d’Honneur, Sa Majesté Le roi Mohammed VI.