Société

CAN 2025: l’Université Euromed de Fès au cœur du débat sur le soft power et le football africain

VidéoL’Université Euromed de Fès, en partenariat avec le Comité d’organisation de la CAN (AFCON), a organisé le 05 janvier à Fès une conférence débat de haut niveau consacrée aux enjeux du soft power, de l’identité et de la gouvernance du football africain. Experts, universitaires et décideurs institutionnels ont échangé sur le rôle du football comme levier de rayonnement international et de cohésion africaine.

Par Contenu de marque
Le 06/01/2026 à 13h00
Par Contenu de marque
Le 06/01/2026 à 13h00
#Euromed#CAN2025#Université Euromed#Fès

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025. Algérie-RD Congo et Côte d’Ivoire-Burkina Faso: à quelles heures et sur quelles chaînes?

Sports

CAN 2025: le Nigeria, porté par une attaque de feu, écrase le Mozambique

Sports

CAN 2025: les Lions de l’Atlas de retour au travail

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte sur une hausse discrète des prix dans les cafés pendant la CAN

Articles les plus lus

1
Désaccords au sommet du pouvoir algérien: qui de Chengriha ou Tebboune va écarter l’autre?
2
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
3
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
4
Barrages: 246 Mm³ gagnés en une journée, le taux de remplissage frôle 44%
5
Ferveur
6
Info360. Royal Air Maroc renforce sa flotte avec deux Embraer 190 ex-Kenya Airways
7
Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique
8
Kaïs Saïed cède la Tunisie à Tebboune
Revues de presse

Voir plus