CAN 2025: l’Université Euromed de Fès au cœur du débat sur le soft power et le football africain
VidéoL’Université Euromed de Fès, en partenariat avec le Comité d’organisation de la CAN (AFCON), a organisé le 05 janvier à Fès une conférence débat de haut niveau consacrée aux enjeux du soft power, de l’identité et de la gouvernance du football africain. Experts, universitaires et décideurs institutionnels ont échangé sur le rôle du football comme levier de rayonnement international et de cohésion africaine.