Rabat accueille le troisième sommet des jeunes africains et euro-méditerranéens de l’Université Euromed de Fès

Les étudiants de l’Université Euromed de Fès ont organisé, sous la supervision de la Chaire des Nations unies pour l’alliance des civilisations et de l’UNAOC (l’United Nations Alliance of Civilisations) des Nations unies, en partenariat avec l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie Hassan II des sciences et techniques, le troisième sommet des jeunes africains et euroméditerranéens de l’Université EUROMED de Fès, le 19 janvier 2026 au siège de l’Académie du Royaume.

Ce sommet a été dédié au civisme et au pluralisme des valeurs, dans l’objectif d’ouvrir un débat au sein de la jeunesse et de repenser les conditions du vivre-ensemble. Le thème retenu s’inscrit dans la vocation intellectuelle des institutions organisatrices, avec la volonté de placer cette rencontre sous le signe d’un engagement citoyen tourné vers l’avenir, auquel Sa Majesté le roi Mohammed VI accorde une importance particulière.

Le sommet a rassemblé des jeunes issus de plus de quarante nationalités, aux côtés d’experts et d’enseignants-chercheurs. La séance inaugurale a notamment réuni plusieurs personnalités marocaines et internationales, dont Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Omar Fassi Fihri, secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Mostapha Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès et chancelier de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Miguel Ángel Moratinos, haut représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations, ainsi qu’Abdelhak Azzouzi, président de la Chaire des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations et membre du Conseil d’administration de l’Université Euromed de Fès.

Une dynamique inscrite dans la continuité

Par le biais de la Chaire des Nations unies pour l’alliance des civilisations, l’Université Euromed de Fès a déjà organisé deux éditions de ce sommet. La première, dédiée aux jeunes Africains et euro-méditerranéens, avait été solennellement accueillie par le Parlement marocain à Rabat. La seconde s’est tenue au sein même de l’Université Euromed de Fès, en marge du Forum mondial des Nations unies sur l’alliance des civilisations, sous le thème «Reconstruire la confiance pour un monde uni et pluriel», organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

La formation citoyenne exige non seulement le respect des règles et des codes institutionnels, mais elle repose également sur l’appropriation des principes éthiques qui fondent la vie commune dans sa richesse et sa complexité ainsi que le respect de l’environnement et de notre espace de vie avec son intégrité territoriale comme un impératif de civisme actif et opérant. Le rôle des institutions de l’État et du monde du savoir, plaçant les jeunes au cœur du débat, est de la plus haute importance pour nourrir cette réflexion, et favoriser la diffusion des valeurs citoyennes auprès des jeunes générations.

Un appel à un sursaut civique porté par la jeunesse

Au-delà d’un simple échange intellectuel, les jeunes à l’initiative de ce sommet entendent en faire un temps de réflexion approfondie et une invitation forte à un sursaut salutaire, afin que le civisme redevienne le fil d’Ariane de la consolidation de sociétés en quête de nouveaux repères.

Plusieurs thématiques d’expertise ont structuré les travaux du sommet, notamment: la jeunesse marocaine unie autour du Sahara; la solidarité et la citoyenneté active au service de l’unité nationale; les manifestations de la crise du civisme et des valeurs; le civisme, l’altérité et la diversité comme piliers d’une société harmonieuse; pluralisme des valeurs et engagement civique, un équilibre à construire; le lien humain à l’épreuve de l’hyperconnectivité; éducation et civisme, quel bilan et quelles perspectives; citoyenneté, civisme et solidarité en période de crise sécuritaire et humanitaire; ainsi que les perspectives et actions en faveur de sociétés plus humaines.

Organisé sous forme de sessions plénières et de présentations, le sommet s’est conclu par une série de recommandations formulées par les étudiants. Celles-ci constituent le socle de «l’Appel du Futur» porté par l’Université Euromed de Fès dans le cadre de cette rencontre.