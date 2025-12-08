Société

L’Université Euromed de Fès désignée première du Maroc par le classement international UI-GreenMertic 2025

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a été classée première université du Maroc selon le classement international UI GreenMetric 2025. L’établissement surpasse l’Université Ibn Tofail de Kénitra et l’UM6P, se positionnant ainsi dans le top 400 mondial et consolidant son excellence scientifique aux niveaux national et international.

Par La Rédaction
Le 08/12/2025 à 11h38

Le classement international UI GreenMetric 2025 a été dévoilé le 5 décembre 2025, plaçant l’Université Euromed de Fès (UEMF) en première place des établissements marocains devant l’Université Ibn Tofail de Kénitra, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Mohammed V de Rabat. L’UEMF a aussi été classée dans le top 400 mondial parmi les universités issues de 105 pays à travers le monde.

L’Université Euromed de Fès confirme ainsi son leadership national et international en matière d’innovation et d’excellence scientifique.

La méthodologie de ce classement international repose sur 51 indicateurs, incluant les objectifs de développement durable, d’innovation, de qualité d’enseignement et de recherche.

Lire aussi : Admission au barreau de Paris des étudiants de Sorbonne-Euromed Maroc

Cette performance vient confirmer les diverses distinctions majeures que l’Université a obtenues ces dernières années. Pour la seule année 2025, l’Université Euromed de Fès se classe première au Maroc et deuxième en Afrique, après l’Université Cape Town en Afrique du Sud, d’après le classement international Round University Ranking, le prix International Alliance University of the Year 2025 et le classement international de Stanford-USA, qui place huit chercheurs de l’Université Euromed de Fès dans le top des chercheurs les plus impactants dans le monde.

Ces résultats sont le fruit d’une stratégie ambitieuse de l’UEMF plaçant au cœur de ses priorités la qualité d’enseignement et de recherche–innovation, l’interaction forte avec le monde socio-économique du pays, l’internationalisation ainsi que le bien-être de ses étudiants et enseignants-chercheurs.

Créée par l’initiative du roi Mohammed VI et placée sous sa haute présidence d’honneur, l’Université Euromed de Fès se hisse désormais comme un haut lieu de savoir, de savoir-faire et de savoir être.

#Université Euromed de Fès#enseignement supérieur#Classement universités

