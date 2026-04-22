SIAM 2026: l’Université Euromed de Fès clôture Tamkin Li Tanmia et célèbre l’AgriTech marocaine
VidéoL’Université Euromed de Fès participe à la 18e édition du SIAM à Meknès avec un stand dédié au programme Tech4Farmers et au pôle régional d’innovation et d’entrepreneuriat AgriTech Fès-Meknès. Cette participation s’articule autour de deux temps forts: une présence continue avec l’exposition de 8 startups accompagnées par Tech4Farmers et la cérémonie de clôture du programme Tamkin Li Tanmia. Ce programme (2022-2026) est financé par l’Agence française de développement à hauteur de 15 millions de dirhams et mobilise l’écosystème AgriTech régional.