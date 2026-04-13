Société

L’humain et l’IA au cœur des Rencontres de l’université EUROMED de Fès sur l’Alliance des civilisations

L'affiche des Rencontres de l’université EUROMED de Fès sur l’Alliance des civilisations.

L'affiche des Rencontres de l’université EUROMED de Fès sur l’Alliance des civilisations.

Placées sous le haut patronage du roi Mohammed VI, les Rencontres de l’université EUROMED de Fès sur l’Alliance des civilisations, prévues les 27 et 28 avril 2026, réuniront experts internationaux et plus de 1.400 jeunes de 50 pays autour des enjeux majeurs de l’intelligence artificielle. Un forum stratégique dédié à la réflexion sur les transformations technologiques, éthiques et sociétales qui façonnent l’avenir de la civilisation humaine.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 13h40

Placées sous le haut patronage du roi Mohammed VI, les Rencontres de l’université EUROMED de Fès sur l’Alliance des civilisations, organisées les 27 et 28 avril 2026 autour du thème «L’avenir de la civilisation humaine à l’épreuve de l’intelligence artificielle», constituent un événement international de premier plan, réunissant des personnalités académiques, scientifiques et diplomatiques de haut rang issues des cinq continents et plus de 1.400 jeunes appartenant à 50 pays.

Organisé par l’Université EUROMED de Fès, la Chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations, en partenariat avec le Muslim World League et l’United Nations Alliance of Civilizations (l’UNAOC) des Nations unies, cet événement revêt une dimension stratégique de dialogue et de réflexion sur les transformations majeures induites par l’intelligence artificielle (IA).

Le programme de ces rencontres fera état des nouvelles innovations dans le domaine de l’IA et leur impact sur le développement technologique des pays. Il abordera également les aspects sociétaux et de gouvernance en mettant l’accent sur les principes d’éthique, de responsabilité et de confiance. Les débats réuniront des experts et des chercheurs autour des cadres normatifs, des mécanismes de régulation et des modèles de coopération internationale nécessaires pour encadrer le développement de l’IA dans un environnement global en mutation au service de l’homme.

Les travaux porteront également sur les applications concrètes de l’intelligence artificielle dans des secteurs stratégiques, notamment la santé, ainsi que sur ses implications éthiques, sociales et culturelles. Une attention particulière sera accordée aux interactions entre innovation technologique et valeurs humaines, à la question de la confiance dans les systèmes intelligents, ainsi qu’aux enjeux liés à la cybersécurité, au développement économique et au vivre ensemble dans un monde de plus en plus numérisé.

Lire aussi : L’Université Euromed de Fès désignée première du Maroc par le classement international UI-GreenMertic 2025

Dans un contexte mondial marqué par l’accélération des mutations technologiques, les défis géopolitiques et les transformations profondes des sociétés, ce forum vise à promouvoir une approche holistique et éthique de l’intelligence artificielle, conciliant innovation, développement durable et respect des valeurs universelles.

Le programme prévoit une séance d’ouverture de haut niveau, avec la participation de responsables gouvernementaux, de décideurs internationaux et de personnalités de renom issus des cinq continents, suivie de plusieurs sessions plénières et parallèles thématiques.

Ces Rencontres constituent donc une plateforme privilégiée pour repenser les interactions entre technologie et société, renforcer le dialogue entre les civilisations et contribuer à l’émergence de réponses collectives aux défis globaux.

À travers cet événement, la ville de Fès, carrefour historique de civilisations et de savoirs, confirme sa vocation de pôle international de dialogue et de production d’une pensée prospective sur l’avenir de l’humanité.

Par La Rédaction
Le 13/04/2026 à 13h40
#Université Euromed de Fès#ONU#Alliance des civilisations

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