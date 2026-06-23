CGEM: le Conseil d’administration finalise l’architecture de gouvernance du mandat 2026-2029

L’équipe dirigeante de la CGEM pour la mandature 2026-2029, à l’issue du premier Conseil d’administration tenu le 22 juin 2026 à Casablanca.

Lors de cette réunion, indique la CGEM dans un communiqué, le Conseil d’administration (CA) a procédé au vote de la résolution portant approbation de la liste des 20 commissions permanentes au titre de ce mandat, ainsi qu’au vote de la résolution portant nomination des présidents de ces commissions, comme suit:

• Commission attractivité et climat des affaires: Reda Lahmini;

• Commission développement des compétences et employabilité: Jinane Laghrari;

• Commission réforme législative et veille juridique: Hatim Boukhris;

• Commission dialogue social: Hicham Zouanat;

• Commission accès aux financements: Khalid Chami;

• Commission développement durable et économie circulaire: Naoual Zine;

• Commission montée en gamme et zones industrielles: Abed Chagar;

• Commission économie verte: Réda Hamedoun;

• Commission développement du commerce extérieur: Ali El Harti;

• Commission RSE et gouvernance responsable: Kenza Slaoui;

• Commission compétitivité logistique: Ezzoubeir Errhaimini;

• Commission accélération des start-ups: Hamza Rkha Chaham;

• Commission I.A. et transformation économique: Mohammed Benouda;

• Commission Morocco Innovation Lab: Meriem Zairi;

• Commission croissance des TPME et entrepreneuriat: Adil Rais;

• Commission Afrique: Mohamed Bachiri;

• Commission Europe et Méditerranée: Abir Lemseffer;

• Commission Amériques: Yassir Ghorbal;

• Commission Moyen-Orient: Majid Iraqui;

• Commission Asie et Océanie: Mohamed El Baroudi.

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Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé la nomination, en qualité d’administrateurs représentant les jeunes entreprises innovantes, d’Oussama Nour, directeur général d’Atarec, et d’Amir Benmahjoub, directeur général de Harmattan AI Morocco. Il a également validé les nominations de Karim Amor, président de MeM by CGEM, la 13ème Région de la CGEM dédiée aux Marocains entrepreneurs du monde, ainsi que de Karim Mouttaki en qualité de médiateur.

Le Conseil a, en outre, approuvé la nomination, en qualité d’administratrices représentant les femmes cheffes d’entreprise, des présidentes de l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) et du Club des femmes administrateurs d’entreprises au Maroc.

Il a ensuite procédé à la désignation des membres du Conseil d’administration, dans le respect du principe de parité, comme suit: Soukaina Akhannouch, Mourad Alem, Mehdi Alj, Sanaa Bakkal, Naziha Belkeziz, Moncef Belkhayat, Sandra Boumah, Jamal Chaqroun, Hicham Chebihi, Moulay Abdelaziz Elalamy, Wassima El Moutaouakil, Hicham El Habti, Said El Hadi, Ismail Fassi Fihri, Anas Guennoun, Badra Hamdaoua, Youssef Iraqui Housseini, Ghita Lahlou, Miryam Lahlou Filali, Ouafae Mriouah, Amine Myel, Rita Maria Zniber.

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Le Conseil a également approuvé la désignation aux fonctions de vice-présidents et de trésorière formant le bureau de la CGEM, dont la composition est la suivante:

• Mehdi Tazi, président;

• Mohamed Bachiri, vice-président général;

• Youssef Alaoui, vice-président;

• Naziha Belkeziz, vice-présidente;

• Hicham El Habti, vice-président;

• Majid Iraqui, vice-président;

• Ghita Lahlou, vice-présidente;

• Naoual Zine, vice-présidente;

• Jinane Laghrari, trésorière.

La gouvernance de la Confédération sera complétée par d’autres nominations lors du prochain conseil d’administration, conclut le communiqué.