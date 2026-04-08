Info360. Une candidature unique pour la présidence de la CGEM, le binôme Tazi–Bachiri seul en lice

Une configuration qui scelle, de fait, l’absence de véritable compétition électorale pour la présidence du patronat marocain. Le scrutin ne donnera donc pas lieu à une course entre plusieurs prétendants, mais plutôt à une validation du tandem candidat.

Malgré cette candidature unique, le processus électoral pour le mandat 2026-2029 se poursuivra conformément au calendrier arrêté. L’appel à candidatures avait été lancé le 11 mars dernier, marquant le coup d’envoi d’une séquence électorale très attendue au sein du patronat.

La tenue de l’Assemblée générale ordinaire élective est prévue le 14 mai prochain, date à laquelle les membres de la CGEM seront appelés à se prononcer.

Dans ce contexte particulier, l’enjeu du scrutin ne résidera pas dans l’issue du vote, déjà largement prévisible, mais plutôt dans le niveau de mobilisation. Le nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations, ainsi que la participation effective des entreprises le jour du vote, seront les principaux indicateurs de légitimité du binôme Tazi–Bachiri. Rappelons à ce titre que la mise à jour des cotisations devra intervenir au plus tard le 22 avril 2026 pour pouvoir prendre part au vote.

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Figure bien connue de la Confédération, Mehdi Tazi dispose d’une solide expérience interne. Il a occupé le poste de vice-président général aux côtés de Chakib Alj durant deux mandats consécutifs (2020-2023 et 2023-2026), lui conférant une connaissance fine des rouages de l’institution.

Sur le plan professionnel, il a été directeur général puis PDG de Saham Assurance entre 2011 et 2017, à l’époque où l’entreprise appartenait au groupe Saham, dirigé par Moulay Hafid Elalamy, lui-même ancien président de la CGEM (2002-2009).

Aujourd’hui, Mehdi Tazi est à la tête d’Ask Capital, une holding active dans l’assurance, l’immobilier et les services aux entreprises. Le groupe emploie environ 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires avoisinant les 500 millions de dirhams, à travers plusieurs participations, dont Marsh Morocco, Cover Edge, Cover Edge Re, Arkhe Real Estate et XOS.

Son colistier, Mohamed Bachiri, est également une figure centrale de la CGEM. Engagé de longue date au sein de la Confédération, il en a assuré la présidence par intérim en octobre 2019, à la suite de la démission de Salaheddine Mezouar.

Son nom est étroitement associé à l’essor de l’industrie automobile au Maroc. Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Renault, où il a notamment dirigé la SOMACA. Depuis décembre 2021, il est directeur général de Renault Group Maroc.