Élections CGEM: coup d’envoi de la course à la présidence

Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM, les candidatures doivent être présentées en binôme, associant un candidat à la présidence et un autre à la vice-présidence générale.

Les prétendants doivent répondre à plusieurs conditions d’éligibilité, notamment être de nationalité marocaine, représenter légalement une entreprise membre de la CGEM ou une fédération sectorielle statutaire affiliée, et ne pas avoir exercé de fonctions dirigeantes au sein d’un parti politique durant les six mois précédant le dépôt de candidature.

Les candidats doivent également justifier de trois années continues d’adhésion à la CGEM pour l’entreprise qu’ils représentent et être à jour de leurs cotisations. Autre exigence: chaque binôme devra recueillir 100 signatures de soutien de membres de la Confédération, issus d’au moins trois régions différentes, avec un minimum de 30% de signataires hors de la région de Casablanca.

Lire aussi : Qui pour succéder à Chakib Alj à la tête de la CGEM?

Le dossier de candidature doit comprendre notamment un acte de candidature adressé au Conseil d’administration, les curriculum vitae des deux candidats, leurs pièces d’identité, un extrait récent du casier judiciaire ainsi que les documents attestant de leur qualité de représentant légal.

Le calendrier électoral, arrêté lors de la réunion du Conseil d’administration de la CGEM tenue le 5 mars dernier, prévoit également que la mise à jour des cotisations pour participer au vote devra intervenir au plus tard le 22 avril 2026.