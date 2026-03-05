CGEM: l’élection du nouveau président fixée au 14 mai

Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CGEM, les candidatures à la présidence seront donc ouvertes à partir du 11 mars. Une réunion dédiée permettra ensuite de procéder à la validation des dossiers et d’arrêter la liste définitive des candidats qui sera soumise au vote lors de l’Assemblée générale élective prévue le 14 mai.

Ces décisions ont été actées lors de la réunion du Conseil d’administration tenue sous la présidence de Chakib Alj. Les administrateurs ont également désigné les membres du Comité de suivi du processus électoral, chargé d’accompagner et de veiller au bon déroulement des différentes étapes menant à l’élection.

La réunion a également été l’occasion d’examiner plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la présentation du projet de rapport moral 2025 et la proposition d’arrêté des comptes pour l’exercice écoulé. Le Conseil d’administration a approuvé ces deux documents.

Dans son mot d’ouverture, Chakib Alj a par ailleurs mis en avant plusieurs évolutions économiques récentes, citant notamment l’adoption de la loi sur la grève, l’activation du dispositif dédié aux TPME dans le cadre de la Charte de l’investissement, la Loi de Finances 2026 ainsi que les évolutions du régime des changes. Il a également évoqué les efforts d’accompagnement des entreprises, particulièrement les TPME, en matière de financement et les initiatives visant à dynamiser la Bourse de Casablanca.

Le président de la CGEM a enfin fait le point sur l’état d’avancement de plusieurs réformes structurantes attendues par le tissu économique, notamment la révision du code du travail, la réforme de la formation professionnelle et celle du système de retraite.