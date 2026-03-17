Economie

Mehdi Tazi-Mohamed Bachiri, premier duo candidat à la présidence de la CGEM

De gauche à droite: Mohamed Bachiri et Mehdi Tazi.

Mehdi Tazi fera officiellement binôme avec Mohamed Bachiri pour la présidence de la CGEM, a appris Le360 auprès des deux candidats.

Par Wadie El Mouden
Le 17/03/2026 à 12h53

Le duo s’apprête à entreprendre les démarches nécessaires pour officialiser sa candidature. Chaque binôme devra recueillir 100 signatures de soutien de membres de la Confédération, provenant d’au moins trois régions différentes, avec un minimum de 30% de signataires hors de la région de Casablanca.

Les candidats ont jusqu’au 8 avril pour déposer leurs dossiers, en vue de l’élection qui se tiendra lors de l’Assemblée générale du 14 mai.

Mehdi Tazi: un candidat expérimenté

Mehdi Tazi connaît parfaitement la CGEM, où il a exercé en tant que vice-président général aux côtés de Chakib Alj durant deux mandats consécutifs (2020-2023 et 2023-2026). Il a également été directeur général puis PDG de Saham Assurance entre 2011 et 2017, lorsque la compagnie faisait encore partie du groupe Saham, présidé par Moulay Hafid Elalamy, lui-même ancien président de la CGEM (2002-2009).

Aujourd’hui, Mehdi Tazi est PDG d’Ask Capital, une holding présente dans les métiers de l’assurance, de l’immobilier et du service aux entreprises. ASK Capital emploie environ 500 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 500 Mdhs à travers 5 participations: Marsh Morocco (courtage en assurance), Cover Edge (assurance voyage et assistance), Cover Edge Re (reassurance), Arkhe Real Estate (fonds immobilier locatif) et XOS (Service IT aux entreprises).

Mohamed Bachiri: un colistier au profil industriel

Son colistier, Mohamed Bachiri, est également un acteur clé de la Confédération patronale. Engagé de longue date au sein de la CGEM, il a été désigné président par intérim en octobre 2019, suite à la démission surprise de Salaheddine Mezouar.

Le nom de Bachiri est étroitement lié au développement du secteur automobile au Maroc. Il a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Renault, où il a notamment été directeur général de SOMACA. Il a également exercé des responsabilités régionales pour le groupe, participant à la structuration de la filière automobile marocaine. Depuis décembre 2021, il occupe le poste de directeur général de Renault Group Maroc.

Par Wadie El Mouden
Le 17/03/2026 à 12h53
#CGEM#Mohamed Bachiri#Mehdi Tazi

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