Economie

Transformation digitale: L’ADD consolide son écosystème par de nouveaux partenariats stratégiques

Signature d'un mémorandum d'entente entre l’ADD et l'ANINF pour le renforcement des infrastructures numériques au Maroc, en marge du GITEX Africa Morocco 2026.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du numérique, l’Agence de développement du digital (ADD) a conclu deux conventions de coopération avec l’Agence pour le développement du Haut Atlas et l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF). Ces partenariats visent à renforcer la coopération institutionnelle autour de l’innovation, du développement des usages numériques et du partage d’expertises.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 15h41

L’Agence de développement du digital (ADD) a récemment signé deux accords de partenariat visant à renforcer la coopération dans le domaine du numérique et à favoriser le partage d’expertise entre institutions.

Le premier accord a été conclu avec l’Agence pour le Développement du Haut Atlas. Il porte sur plusieurs axes de collaboration, notamment le développement d’applications mutualisées, le renforcement des compétences, ainsi que l’accompagnement de projets liés à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Les deux parties prévoient également de mettre en place des actions conjointes destinées à soutenir la transformation digitale et à encourager l’adoption des outils numériques.

L’ADD a par ailleurs signé un mémorandum d’entente (MoU) avec l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF). Cet accord vise à consolider la coopération entre les deux institutions dans plusieurs domaines liés au digital, à travers l’échange d’expertises, le partage de bonnes pratiques et l’identification de nouvelles opportunités de collaboration.

Ces partenariats s’inscrivent dans la continuité des missions de l’ADD, chargée d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du digital et de contribuer à la structuration de l’écosystème numérique.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 15h41
#Maroc#ADD#Transformation digitale#partenariat#ANINF#digitalisation

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