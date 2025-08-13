Visite de courtoisie de la Vice-Présidente Exécutive du Dubaï World Trade Center à l’Agence de Développement du Digital

Cette rencontre institutionnelle a permis de réaffirmer la solidité de la collaboration entre les deux entités, de dresser un bilan approfondi et constructif des trois premières éditions de GITEX Africa Morocco, et de passer en revue les préparatifs pour la 4ème édition de ce rendez-vous digital incontournable.

À cette occasion, Amine El Mezouaghi a souligné l’importance de cette plateforme stratégique, qui constitue une vitrine d’excellence pour les écosystèmes technologiques africains et un catalyseur d’opportunités pour les startups, les institutions publiques, les opérateurs privés et les investisseurs internationaux. Il a également rappelé que cet engagement s’inscrit pleinement dans la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, qui érige le digital en levier majeur de développement durable, de transformation structurelle et de coopération Sud-Sud.

En parfait alignement avec la stratégie Maroc Digital 2030, l’ADD œuvre continuellement, aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux, pour faire de GITEX Africa Morocco un événement d’envergure continentale, à fort impact économique et technologique.

Cette visite vient ainsi consacrer une dynamique bilatérale en constante évolution, marquée par la confiance mutuelle, la complémentarité des expertises et l’ambition partagée de promouvoir un espace digital africain souverain, inclusif et interconnecté.