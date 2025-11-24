Economie

L’Agence de développement du digital valide sa feuille de route 2030

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a présidé la septième session du conseil d’administration de l’Agence de développement du digital (ADD).

Cette session a constitué une étape centrale dans le renforcement du rôle stratégique de l’Agence, conformément à la vision et aux orientations royales.

Ces travaux, tenus au siège du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, s’inscrivent dans le cadre de la continuité de la mise en œuvre de la stratégie nationale «Digital Morocco 2030», qui ambitionne de positionner le Royaume en tant que pôle numérique régional de référence, doté d’une forte capacité d’innovation, et à promouvoir un écosystème digital durable et inclusif soutenant la compétitivité de l’économie nationale et améliorant la qualité des services publics.

Lors de la septième session du conseil d’administration de l’Agence de développement du digital.

À cette occasion, Amine El Mezouaghi, directeur général de l’Agence de développement du digital, en présence des membres du Conseil, a rappelé les objectifs de l’Agence, alignés sur les grands chantiers nationaux, notamment:

  • l’accompagnement à une digitalisation progressive et renforcée des services publics clés;
  • la contribution à la promotion de l’innovation et soutien de l’économie numérique;
  • l’appui à l’adoption croissante des outils numériques au service de l’usager;
  • la participation à la réduction de la fracture numérique en favorisant l’inclusion digitale;
  • la garantie de l’exemplarité et de la performance de l’Agence.
Amine El Mezouaghi, directeur général de l’Agence de développement du digital.

Lors de ces travaux, le conseil a approuvé la nouvelle feuille de route, le plan d’actions et le projet de budget associés.

Le conseil a également procédé à l’approbation du projet de réorganisation de l’Agence et de refonte du statut de son personnel.

Cela témoigne de la volonté de l’Agence de développement du digital, sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, d’appuyer une transformation numérique inclusive, durable et conforme aux orientations stratégiques du Royaume.

#ADD#digital#numérique#Amal El Fallah Seghrouchni

