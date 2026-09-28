L’Université Euromed de Fès s’illustre à l’international et décroche de nouveau la première place au Maroc

L’Université Euromed de Fès (UEMF) réalise une nouvelle performance dans l’édition 2026 du classement international UI GreenMetric Sustainable University Rankings, en se classant première université au Maroc et 323ème au niveau mondial, parmi les établissements représentant 110 pays.

«Ce résultat vient consacrer l’engagement de l’Université en faveur d’un modèle de développement associant excellence académique, recherche-innovation, responsabilité environnementale et sociétale, ouverture internationale et qualité du cadre universitaire», indique l’UEMF dans un communiqué. L’Université Euromed de Fès est une institution d’utilité publique à but non lucratif, labellisée par l’Union pour la Méditerranée, avec l’appui de ses 43 pays membres. Elle est placée sous la haute présidence d’honneur de son créateur, le roi Mohammed VI.

UI GreenMetric constitue l’un des principaux classements internationaux consacrés à la durabilité des établissements d’enseignement supérieur. Il évalue les universités à travers différentes dimensions liées notamment à l’enseignement et à la recherche, aux infrastructures, à l’énergie, à la gestion de l’eau et des déchets, à la mobilité ainsi qu’à la gouvernance.

Huit enseignants-chercheurs parmi le top 2% de scientifiques les plus impactants au monde

Cette nouvelle distinction s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance de l’UEMF dans plusieurs classements internationaux de référence.

Dans le Round University Ranking – RUR 2026, l’Université confirme sa première place au Maroc, après s’être également distinguée au deuxième rang africain dans l’édition précédente après l’Université Cape Town de l’Afrique du Sud. L’UEMF figure par ailleurs dans le classement Times Higher Education 2026, où elle se classe deuxième au Maroc et dans la tranche 401–600 au niveau mondial.

Lire aussi : Prestigieux classement RUR 2026: l’Université Euromed de Fès sacrée meilleure université du Maroc pour la deuxième année consécutive

Cette dynamique est également confortée par ScholarGPS, qui positionne l’UEMF au premier rang national, ainsi que par U-Multirank, où l’Université s’est notamment distinguée en figurant au premier rang à l’échelle nationale en matière de formation et de recherche et dans le Top 25 mondial pour la mobilité étudiante.

Sur le plan de la recherche scientifique, huit enseignants-chercheurs de l’UEMF figurent dans l’édition 2025 du classement Stanford–Elsevier parmi le top 2% de scientifiques les plus impactants au monde, illustrant la visibilité croissante de la recherche produite au sein de l’Université.

Ces reconnaissances, portant sur des dimensions complémentaires de l’enseignement supérieur, témoignent d’une trajectoire qui associe qualité académique, recherche scientifique, internationalisation, impact sociétal et développement durable.