Boualem Sansal à Fès: un échange à cœur ouvert à l’université Euromed

Sur le volet philosophique, l’écrivain a mis en avant la place des idées dans la construction de sociétés capables de vivre en paix et de bâtir des civilisations. Une réflexion qui rejoint, selon lui, la nécessité de promouvoir le dialogue et la coexistence comme fondements du développement des sociétés humaines.

Les échanges ont également abordé la question des relations entre le Maroc et l’Algérie, sur lesquelles Boualem Sansal a exprimé son inquiétude face à la dégradation persistante des rapports entre les deux pays. Dans sa déclaration à Le360, l’écrivain a mis en cause les choix politiques du pouvoir algérien, estimant que ceux-ci contribuent à entretenir les tensions avec le Royaume et à compromettre les perspectives de rapprochement entre les deux peuples.

Évoquant ses liens avec le Royaume, l’académicien a révélé que ses origines familiales remontent à la région de Taza, d’où est originaire son grand père, qui avait rejoint l’Algérie durant la période coloniale française à la recherche de meilleures conditions de vie. Il a également rappelé les liens historiques, religieux et linguistiques qui rapprochent les peuples marocain et algérien, soulignant son attachement à ses racines marocaines.

L’écrivain s’est par ailleurs inquiété des répercussions des tensions politiques sur les relations entre les deux communautés établies à l’étranger, notamment en France, il a regretté les divisions entre les diasporas marocaine et algérienne, estimant que les deux communautés devraient privilégier la fraternité et la coopération plutôt que les antagonismes.

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Dans ce contexte, Boualem Sansal a lancé un appel aux dirigeants algériens pour mettre fin aux tensions avec leurs voisins, citant notamment le Maroc, la Tunisie, la France et l’Italie. «Faites la paix, et travaillez ensemble», a-t-il exhorté, exprimant son souhait de voir prévaloir le dialogue et une meilleure coopération entre les pays.

La liberté d’expression et l’indépendance de la pensée ont constitué un autre axe important de ses propos. Évoquant les risques auxquels peuvent être confrontés les écrivains et les journalistes lorsqu’ils expriment leurs convictions, l’académicien a insisté sur la nécessité d’assumer ses idées et de les défendre sans hypocrisie ni double discours. «Il faut assumer ses idées et se battre pour elles», a-t-il affirmé, considérant que renoncer à cette responsabilité revient à se soumettre à un système.

À travers cette rencontre, l’Université Euromed de Fès a ainsi proposé un espace de dialogue autour de questions intellectuelles et politiques qui interrogent la place de la pensée critique dans les sociétés contemporaines.