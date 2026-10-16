L’Université Euromed de Fès et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne inaugurent leur Campus international partagé

La cérémonie d’inauguration s’est tenue, jeudi 15 octobre, en présence de Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, et de Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les étudiants marocains et africains peuvent désormais suivre des programmes de la Sorbonne à Fès. Le Campus international partagé UEMF-Paris 1 a été inauguré hier, jeudi 15 octobre.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, et de Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Des représentants des deux établissements ainsi que des personnalités des milieux académique, institutionnel, économique et social ont également pris part à l’événement, indique un communiqué d’Euromed.

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Ce campus marque une nouvelle étape dans une coopération née il y a dix ans. Le partenariat s’est d’abord traduit par une formation délocalisée en science politique, qui mène à un double diplôme de licence Sorbonne-UEMF. En 2022, un master en droit des affaires est venu s’y ajouter. Un second master en double diplomation a suivi, consacré aux «Politiques méditerranéennes et africaines: circulations, migrations, transitions».

Le Campus international partagé a été conçu comme un espace de rencontre entre les deux communautés universitaires. Il doit favoriser le développement de formations conjointes et la mobilité des étudiants comme des enseignants. Il accueillera aussi des projets de recherche et de nouvelles initiatives académiques.

Plusieurs pistes sont déjà évoquées. Elles concernent le management, l’histoire et les sciences juridiques et politiques. Les deux universités envisagent aussi de travailler sur l’intelligence artificielle et ses interactions avec la société.

Pour les étudiants, le changement est concret. Ceux du Maroc et d’Afrique qui souhaitent étudier à Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’ont plus l’obligation de partir pour Paris. Ils évitent ainsi les frais de logement et de subsistance d’une ville où le coût de la vie est très élevé. Ils peuvent s’inscrire sur le nouveau campus de Fès, où les programmes de la Sorbonne sont enseignés par des professeurs venus de Paris et d’autres pays européens. Les lauréats obtiennent un double diplôme, français et marocain.