Classement international Stanford–Elsevier 2026: neuf chercheurs de l’Université Euromed de Fès dans le top 2% mondial

Le classement Stanford-Elsevier 2026 retient neuf chercheurs de l'Université Euromed de Fès (UEMF) dans le top 2% des scientifiques les plus influents au monde.

Nouvelle consécration pour les chercheurs de l’Université Euromed de Fès (UEMF). L’établissement annonce dans un communiqué que neuf d’entre eux figurent parmi le top 2% des scientifiques les plus influents au monde dans leurs disciplines, selon l’édition 2026 du classement international Stanford–Elsevier, fondé sur les données de la base de données mondiale: Scopus.

Le classement évalue l’impact des travaux scientifiques à partir de plusieurs indicateurs. Il prend en compte les citations et l’indice h. Il intègre aussi la qualité des publications, mesurée par le facteur d’impact des revues dans lesquelles les articles sont publiés. Cette reconnaissance met à l’honneur la portée internationale des recherches menées par les scientifiques de l’UEMF.

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Les neuf chercheurs distingués sont, dans l’ordre du classement, les professeurs Mostapha Bousmina, Belkheir Hammouti, Abdelkrim El Kadib, Chakib Nejjari, Rachid Salghi, Taibi Ben Hadda, Abdelkarim Chaouiki, Chakib Alaoui et Rajae Salim.

La progression est nette sur trois ans. L’UEMF comptait quatre chercheurs dans ce classement en 2024. Ils étaient huit en 2025. Ils sont neuf en 2026. L’université y voit la confirmation de la place qu’occupent la recherche et l’innovation dans sa stratégie de développement.

Parallèlement, cette reconnaissance s’ajoute à plusieurs distinctions récentes. L’UEMF se classe première université du Maroc au Round University Ranking 2026, pour la deuxième année consécutive, après avoir décroché cette place en 2025. Elle arrive aussi en tête au Maroc dans l’UI GreenMetric 2026, qui évalue la durabilité universitaire, et occupe le 323ème rang mondial.

Dans le classement Times Higher Education Impact 2026, elle prend la deuxième place au Maroc et se situe dans la tranche 401-600 à l’échelle mondiale. Enfin, elle est première université marocaine dans ScholarGPS 2025, qui mesure les performances scientifiques des établissements. Elle avait déjà été distinguée par ce classement en 2021, 2022, 2023 et 2024.

L’UEMF a adressé ses félicitations à son président et à l’ensemble des chercheurs distingués. Elle salue leur contribution au rayonnement scientifique de l’université et du Maroc.