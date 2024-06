Une leçon d’absurde: vu pour vous, un café construit en plein cœur d’un rond-point au Maroc

Construit sur 250 mètres carrés, le café que l’on peut voir de loin à partir de l’avenue qui y mène compte un rez-de-chaussée et un premier étage. Si certains habitants dénoncent la construction de ce café en plein milieu du rond-point, à la commune on explique que le morcellement du lotissement privé et le plan de construction du café ont été dûment autorisés par les autorités locales. L’autorisation de construction du café sur le rez-de-chaussée a été accordée en 2019 sous le numéro 199.

Contacté par Le360, le président de cette commune, Jamal El Ouardi a assuré que le propriétaire était en règle avec les lois en vigueur jusqu’au jour où il a décidé d’édifier un 1er étage à ce grand café.

Dès lors, une plainte déposée par les autorités est venue signifier au propriétaire du café d’arrêter tous les travaux en cours. Celui-ci vient d’ailleurs d’être informé que les autorités vont procéder sous peu à la démolition de ce premier étage.

Quant au café édifié au milieu du rond-point, son avenir n’est pas menacé, a-t-on indiqué, puisque son propriétaire est doté des autorisations légales pour bâtir.

Interrogé par Le360, un habitant s’est déclaré indigné qu’une petite ville comme Sidi Allal Bahraoui se fasse distinguer par cette «anomalie urbaine inédite».