Infrastructures: la construction de la nouvelle route Salé-Sidi Allal Bahraoui touche à sa fin

Le tronçon entre Salé et Sidi Allal Bahraoui a été élargi dans les deux sens.

Scindée en deux tranches, la première partie de l’élargissement allant de l’aéroport de Rabat-Salé au village d’El Arjat est opérationnelle depuis janvier 2023, alors que la seconde phase menant d’El Arjat à Sidi Allal Bahraoui et au péage de l’autoroute vers Meknès, Fès, Taza et Oujda est presque achevée.

«C’est une question de jours avant que la totalité de ce tronçon autoroutier, qui a couté plusieurs dizaines de millions de dirhams, ne soit achevée», a indiqué un des chefs de chantier sous le couvert de l’anonymat.

Autrefois étroite, cette route longue de 24,8 kilomètres est désormais dotée de trois voies dans les deux sens (de et vers Salé), assurant ainsi une meilleure fluidité de la circulation routière sur ce parcours qui est l’un des plus fréquentés du Maroc (Casablanca-Oujda via Rabat, Meknès, Fès).

Les maitres d’ouvrage de ce projet sont le ministre de l’Equipement, le Conseil de la grande région de Rabat et la municipalité de Salé.

Interrogés par Le360, des usagers de cette route se sont dits satisfaits de son élargissement qui va «assurer une meilleure sécurité, une meilleure fluidité de la circulation et un confort le long de ce tronçon qui est devenu presque urbain».