Région Casablanca-Settat: plus de 6,8 milliards de dirhams pour renforcer les infrastructures routières et hydrauliques

Saïd Ahmidouche, wali de la région Casablanca-Settat, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, et Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, lors de la cérémonie de signature de la convention-cadre pour le renforcement des infrastructures routières et hydriques dans la région, le 18 juillet 2023, à Casablanca.

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Saïd Ahmidouche, wali de la région Casablanca-Settat, et Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région ont signé, le mardi 18 juillet à Casablanca, une convention-cadre portant sur la mise en œuvre du programme de développement régional (PDR) 2022-2027.

Cet accord porte sur la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure routière et hydraulique, pour une enveloppe budgétaire de plus de 6,8 milliards de dirhams, dont environ 2,6 milliards de dirhams accordés par le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Cette convention porte sur divers programmes, notamment celui des infrastructures routières pour le désenclavement des préfectures et provinces, le renforcement de l’attractivité de la région et l’accompagnement de la nouvelle Charte de l’investissement, à travers le dédoublement et la qualification de plusieurs axes routiers stratégiques. Ces projets s’étendent sur plus de 590 km et concernent une douzaine d’ouvrages d’art, pour un budget avoisinant 4,36 milliards de dirhams.

L’accord prévoit également la réalisation et la mise à niveau de plusieurs routes rurales, dans le cadre de la politique de désenclavement de la région et de l’amélioration de l’accès aux services publics, des projets qui mobiliseront environ 2,1 milliards de dirhams. Enfin, d’autres projets d’infrastructure sont prévus afin de réduire le risque d’inondation dans la région, pour un investissement de 350,9 millions de dirhams.

En marge de la cérémonie de signature de cette convention, Nizar Baraka, accompagné du wali de la région, du président du conseil régional, du gouverneur de la province de Nouaceur et du directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la route Taddart, liant la Ville verte à l’aéroport Mohammed V.

Ce projet routier vise le dédoublement de la route actuelle sur un tronçon de 1,5 km, et la construction d’une nouvelle route de 9 km, ainsi que son équipement en éclairage public pour un coût global de 180 millions de dirhams.