Tétouan: la voie de la ceinture verte achevée à 98%, livraison imminente

Aperçu des travaux en cours sur le chantier de la voie de la ceinture verte à Tétouan. (S.Kadry/Le360)

Perchée sur les hauteurs de Tétouan, la voie de la ceinture verte entre dans sa dernière ligne droite avec un taux d’avancement dépassant désormais les 98%. Les équipes restent mobilisées pour achever ce chantier d’un kilomètre avant la fin du mois de mai.

Financé à hauteur de 28 millions de dirhams par le ministère de l’Agriculture, en partenariat avec les autorités locales, cet axe routier traverse la commune de Saddina. Il ambitionne de désenclaver plusieurs zones rurales, de faciliter l’accès aux équipements publics, d’améliorer l’acheminement des produits agricoles et de valoriser le panorama du douar Samsa afin de stimuler le tourisme rural.

Le relief montagneux de la région a toutefois imposé d’importantes contraintes techniques. Près de six mois de travaux ont été nécessaires pour stabiliser le terrain, aménager des trottoirs et installer l’éclairage public. Face aux obstacles topographiques, notamment au niveau des ravins, des ouvrages adaptés ont été réalisés.

«Les travaux comprennent la structure de la chaussée, la pose de la couche de roulement ainsi que l’aménagement de trottoirs en béton imprimé», a affirmé Fatima Bouhaja.

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«Le chantier intègre également des ouvrages d’art importants, notamment une structure principale à sept travées enjambant un grand ravin, ainsi qu’un second ouvrage, plus simple, situé sur la partie basse du tracé», a-t-elle ajouté.

Au-delà de son aspect technique, cette nouvelle route doit également réorganiser les flux de circulation entre la périphérie et le centre urbain, en constituant une soupape pour le trafic de la province.

«Cette route, qui relie la ceinture verte au douar Samsa, revêt une importance majeure. Elle permettra d’alléger la pression automobile sur la ville de Tétouan, mais aussi de désenclaver le douar Samsa afin de mieux l’intégrer aux activités commerciales et économiques», précise Fatima Bouhaja.

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Sur le chantier, les ouvriers s’attèlent actuellement aux dernières opérations de revêtement de la chaussée afin de livrer l’axe routier dans les délais prévus.

«Nous sommes aujourd’hui dans la phase finale des travaux. Comme vous pouvez le constater, nous lançons la toute dernière partie restante de l’enrobé. Cet été, la route sera prête à réduire la congestion à Tétouan et à atteindre l’objectif fixé au lancement du projet», conclut l’ingénieure.