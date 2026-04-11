Tétouan: une nouvelle identité lumineuse pour magnifier le cachet historique du centre-ville

Le centre-ville de Tétouan change de visage à la tombée de la nuit. Plusieurs artères emblématiques de la ville viennent d’être dotées d’un nouveau système d’éclairage public et ornemental, transformant radicalement l’ambiance nocturne pour les habitants et les touristes.

Ce projet de mise en lumière, qui concerne notamment l’avenue Mohammed V et le périmètre de l’historique cinéma Avenida, a nécessité un travail technique de précision. Sous la supervision d’ingénieurs spécialisés, les autorités locales ont misé sur une approche respectant le cachet historique des bâtiments. L’objectif est de sécuriser les espaces publics et sublimer les détails architecturaux, hérités de l’époque espagnole, qui font la particularité de la ville.

Ce renforcement de l’éclairage touche également les points névralgiques de la cité, comme la célèbre place du Mechouar, à proximité du Palais Royal. Pour la commune, l’enjeu est de révéler la richesse de ces immeubles qui constituent l’identité culturelle de la «Colombe Blanche».

Cette initiative n’est qu’une étape d’un plan plus vaste. Dans les prochains jours, de nouvelles installations lumineuses seront déployées sur d’autres axes stratégiques. Ce projet s’inscrit dans une nouvelle dynamique réglementaire visant à harmoniser l’esthétique urbaine de la ville.

En parallèle, les autorités s’apprêtent à lancer une opération d’envergure de ravalement de façades et de peinture des commerces. Cette mise à niveau globale vise à préparer Tétouan pour la saison estivale, période de forte affluence pour les visiteurs nationaux et internationaux.

تطوان ترتدي حلة الضياء. Le360