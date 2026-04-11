Société

Tétouan: une nouvelle identité lumineuse pour magnifier le cachet historique du centre-ville

L’Institut Cervantès de Tétouan, sublimé par le nouveau dispositif d’éclairage architectural. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 18h00

VidéoTétouan se refait une beauté. Dans le cadre de l’amélioration de son paysage urbain, la «Colombe Blanche» déploie un nouveau système d’éclairage professionnel sur ses bâtiments historiques. Les images.

Le centre-ville de Tétouan change de visage à la tombée de la nuit. Plusieurs artères emblématiques de la ville viennent d’être dotées d’un nouveau système d’éclairage public et ornemental, transformant radicalement l’ambiance nocturne pour les habitants et les touristes.

Ce projet de mise en lumière, qui concerne notamment l’avenue Mohammed V et le périmètre de l’historique cinéma Avenida, a nécessité un travail technique de précision. Sous la supervision d’ingénieurs spécialisés, les autorités locales ont misé sur une approche respectant le cachet historique des bâtiments. L’objectif est de sécuriser les espaces publics et sublimer les détails architecturaux, hérités de l’époque espagnole, qui font la particularité de la ville.

Ce renforcement de l’éclairage touche également les points névralgiques de la cité, comme la célèbre place du Mechouar, à proximité du Palais Royal. Pour la commune, l’enjeu est de révéler la richesse de ces immeubles qui constituent l’identité culturelle de la «Colombe Blanche».

Cette initiative n’est qu’une étape d’un plan plus vaste. Dans les prochains jours, de nouvelles installations lumineuses seront déployées sur d’autres axes stratégiques. Ce projet s’inscrit dans une nouvelle dynamique réglementaire visant à harmoniser l’esthétique urbaine de la ville.

En parallèle, les autorités s’apprêtent à lancer une opération d’envergure de ravalement de façades et de peinture des commerces. Cette mise à niveau globale vise à préparer Tétouan pour la saison estivale, période de forte affluence pour les visiteurs nationaux et internationaux.

تطوان ترتدي حلة الضياء. Le360

Par Said Kadry
Le 11/04/2026 à 18h00
#Maroc#Tétouan#réaménagement de la ville#Patrimoine#Nord du Maroc#Tourisme#Éclairage public

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