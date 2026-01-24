Chefchaouen: retour spectaculaire des eaux à Ras El Ma après une longue période de sécheresse

À Chefchaouen, les eaux de Ras El Ma jaillissent à nouveau et envahissent les canaux. (S.Kadry/Le360)

Les terres assoiffées de la ville bleue ont enfin accueilli la manne céleste tant attendue. Après des mois de sécheresse, Ras El Ma voit de nouveau ses eaux investir les canaux, redonnant vie à l’un des lieux les plus emblématiques de Chefchaouen.

Les pluies récentes et les chutes de neige dans les montagnes environnantes ont fait grimper le niveau de l’oued et de ses affluents, transformant le vallon en une succession de cascades puissantes.

Le retour des sources a été spectaculaire. Plusieurs nouvelles résurgences ont jailli le long des berges et des affluents, offrant un spectacle naturel continu. Le paysage sec a peu à peu changé, le vallon est désormais animé par le bruit de l’eau qui s’écoule, ponctué par le clapotis des petites cascades et le passage des canaux à travers le site.

Cette renaissance a rapidement redonné vie au site et relancé son attractivité. Les week-ends et jours fériés, familles, promeneurs et touristes, venus du Maroc et de l’étranger, amateurs de calme et de paysages vivants, affluent pour admirer le retour des eaux et profiter de ce cadre naturel, malgré la fraîcheur de l’hiver.

Aujourd’hui, les habitants de Chefchaouen, tout comme les visiteurs, s’échappent du tumulte de la ville pour profiter de ce spectacle de nature revigorée. Le site retrouve ainsi son rôle de cœur vivant de la ville, symbole d’une nature qui reprend ses droits après de longs mois d’attente.