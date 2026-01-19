Tanger passe à la signalisation intelligente pour préparer le Mondial 2030

Les panneaux d’affichage numérique intelligents installés à Tanger diffusant des informations liées à la circulation ainsi que des messages de bienvenue. (S.Kadry/Le360)

La ville de Tanger poursuit ses préparatifs en vue de l’accueil des phases finales de la Coupe du monde 2030, à travers la réalisation de plusieurs projets structurants touchant différents quartiers, places et axes stratégiques de la métropole, appelée à recevoir des millions de visiteurs au cours des prochaines années.

Dans ce cadre, la première phase d’un projet inédit à l’échelle nationale vient d’être achevée. Il s’agit de l’installation de panneaux d’affichage numérique intelligents dans plusieurs rues, places et entrées de la ville, notamment sur les axes reliant Tanger à Rabat à l’ouest et à Tétouan à l’est.

Supervisé par la société «Tanja Mobilité», le projet a permis l’installation d’environ neuf écrans numériques diffusant, à destination des automobilistes, des informations liées à la circulation ainsi que des messages de bienvenue en arabe, en français et en anglais.

Arborant le drapeau national, ces dispositifs ont été déployés notamment à proximité de l’aéroport international Tanger Ibn Battouta et le long des axes reliant la ville à Rabat et à Tétouan. Fonctionnant en continu, de jour comme de nuit, ils visent notamment à orienter les conducteurs et à améliorer la fluidité du trafic tout en limitant les embouteillages.

Ces écrans numériques fournissent également des données instantanées sur les conditions météorologiques à Tanger, en plus d’autres messages de sensibilisation et d’information destinés aux citoyens et aux visiteurs, et ce en plusieurs langues.

Dans une déclaration pour Le360, Camilia Gharnati, ingénieure au sein de la société Tanja Mobilité, a indiqué que ces panneaux sont des dispositifs à messages variables (VMS), reposant sur des outils intelligents de gestion et de diffusion de l’information, en adéquation avec la dynamique du trafic urbain.

Elle a précisé que ces écrans affichent des informations utiles en temps réel, notamment l’état de la circulation, les travaux de creusement et de maintenance des routes, ainsi que des messages de sensibilisation à la sécurité routière.

Les panneaux d’affichage numérique intelligents installés à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Ces données permettent aux usagers de la route d’anticiper leurs déplacements, de mieux planifier leurs trajets et, le cas échéant, d’adapter leurs itinéraires en fonction des contraintes de circulation.

Selon la même responsable, l’utilité de ces panneaux se manifeste particulièrement lors des heures de pointe et à l’occasion des grands événements organisés dans la ville, notamment les matchs de football, où ils contribuent à améliorer la fluidité du trafic et à limiter la congestion routière.