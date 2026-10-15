Rabat: quatre personnes poursuivies en état de détention après un rassemblement non déclaré

Dans un communiqué rendu public le 15 octobre, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat indique qu’un groupe d’environ 40 personnes, dont 14 femmes, a pris part à un rassemblement non déclaré, le 12 octobre à Rabat.

Selon la même source, cette mobilisation a provoqué des perturbations sur la voie publique, notamment en entravant les activités et les services destinés aux usagers. Face à cette situation, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement, conformément aux dispositions légales régissant les rassemblements publics.

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Les personnes présentes ont été invitées à mettre fin au rassemblement. Elles ont toutefois refusé d’obtempérer, a ajouté le parquet, précisant que, lors de la tentative de dispersion, les forces de l’ordre ont été confrontées à une violente résistance. Les affrontements ont fait trois blessés parmi les membres des forces chargées du maintien de l’ordre. Leur état a nécessité leur transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, indique le procureur du Roi.

Sept interpellations

À la suite de ces événements, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’établir les circonstances de l’incident et de déterminer les responsabilités des personnes impliquées.

Les investigations menées dans le cadre de cette enquête ont abouti à l’interpellation de sept personnes ayant participé au rassemblement. Elles ont été placées en garde à vue, une mesure justifiée par les nécessités de l’enquête, selon le communiqué.

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Après leur présentation devant le parquet et l’examen des résultats des investigations, le procureur du Roi a décidé de poursuivre quatre des personnes interpellées en état de détention. Ces quatre personnes ont été déférées devant la juridiction compétente pour être jugées conformément à la loi.

Les poursuites engagées contre les quatre personnes portent sur plusieurs infractions, à savoir la rébellion, la participation à un rassemblement non déclaré, l’outrage à des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les violences commises à leur encontre.

Le parquet souligne par ailleurs que les personnes interpellées ont bénéficié, pendant leur période de garde à vue, de l’ensemble des garanties prévues par la loi, notamment du droit à la défense.