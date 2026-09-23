Arrestation de dix personnes pour incitation à la migration irrégulière sur les réseaux sociaux

Les opérations de sécurité menées par les éléments de la police judiciaire, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont permis l’interpellation de dix personnes, dont deux mineurs âgés de 16 et 17 ans. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la diffusion de fausses informations et de contenus numériques incitant à l’organisation d’opérations collectives de migration illégale.

Les services de veille informatique de la Sûreté nationale avaient repéré des publications et des contenus numériques prétendant préparer à l’avance l’assaut des clôtures de Sebta et Melilla, tout en incitant les utilisateurs des réseaux sociaux et des applications de messagerie à exécuter ces opérations collectives de migration clandestine.

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Les recherches techniques et les investigations sur le terrain ont permis d’identifier plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette activité criminelle, avant que les interventions sécuritaires menées ne conduisent à l’interpellation de dix d’entre elles dans les villes de Témara, Béni Mellal, Casablanca, Taza, Marrakech, Fès, Taroudant et Nador.

Les suspects interpellés ont été soumis aux enquêtes judiciaires menées sous la supervision des parquets généraux territorialement compétents, afin de déterminer toutes les circonstances entourant ces affaires et d’établir les motivations réelles derrière ces actes criminels.

Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives renforcées et des efforts soutenus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) pour lutter contre les réseaux de migration illégale et de traite des êtres humains.