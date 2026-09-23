Sebta: un dispositif sécuritaire renforcé pour déjouer toute tentative d’infiltration collective

Un dispositif sécuritaire strict a été déployé dès les premières heures de la matinée d’hier, mardi 22 septembre, sur l’ensemble des axes et voies d’accès entourant Bab Sebta.

À quatre heures du matin, les forces de l’ordre ont repéré des mouvements suspects dans la forêt de Belyounech. Quelque 142 candidats à la migration irrégulière ont tenté de progresser en groupe vers la clôture de séparation entre Sebta et Fnideq, profitant du relief accidenté et de l’obscurité pour échapper aux lignes de surveillance. En vain.

Les forces publiques sont intervenues immédiatement et ont encerclé le groupe avant qu’il n’atteigne la clôture. Selon les premiers éléments disponibles, la majorité des personnes interpellées sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Des migrants de nationalité soudanaise et algérienne figurent également parmi eux, aux côtés de Marocains.

Coordination sur le terrain et arsenal dissuasif

Ces opérations sont pilotées en coordination directe par le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Younès Tazi, avec les gouverneurs des provinces de Fahs-Anjra et de M’Diq-Fnideq. La zone en question a connu une mobilisation d’ensemble, associant les commandements régionaux de la Gendarmerie royale de Fahs-Anjra et de M’Diq-Fnideq, les éléments de la Sûreté nationale, les Forces auxiliaires et des représentants des autorités locales.

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Ce plan préventif s’est appuyé sur un arsenal logistique conséquent. Des camions équipés de lances à eau à haute pression, des dizaines de véhicules sécuritaires et des blindés ont été déployés pour sécuriser les points sensibles et les accès menant au poste frontalier.

Le dispositif sécuritaire mis en place à Fnideq, mardi 23 septembre 2026. (S.Kadry/Le360)

Les autorités ont également renforcé leur présence le long du littoral. La Marine royale a relevé le niveau de disponibilité de ses unités pour ratisser les eaux territoriales et fermer les voies de contournement maritime, à la nage ou en embarcation.

La ceinture sécuritaire s’est étendue sur l’ensemble de l’axe reliant le port de Tanger Med à l’entrée de Belyounech et ses forêts, jusqu’aux abords de Fnideq.

Les patrouilles de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale poursuivent leurs rondes pour verrouiller les sentiers de montagne et empêcher tout regroupement de candidats à la migration dans les broussailles et forêts avoisinantes.

Des drones ont été également déployés pour scruter les zones accidentées et les forêts, de jour comme de nuit. Ces survols ciblés ont permis de détecter les mouvements dissimulés et de repérer les rassemblements dès leur formation, donnant aux équipes au sol la rapidité d’intervention nécessaire pour intercepter les candidats avant qu’ils n’approchent du grillage.