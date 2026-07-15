Météo. Temps chaud et vents soutenus sur plusieurs régions du Royaume ce mercredi 15 juillet

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centres avec formations brumeuses ou bruines locales.
- Nuages cumuliformes en fin d’après-midi sur le Moyen Atlas.- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saiss et le Haut Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes centres, le Sud-est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.
- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 juillet 2026:
– Oujda min 20 max 42
– Bouarfa min 26 max 40
– Al Hoceima min 22 max 30
– Tétouan min 23 max 34
– Sebta min 22 max 29
– Mellilia min 23 max 30
– Tanger min 20 max 29
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 21 max 27
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 22 max 28
– Settat min 18 max 34
– Safi min 19 max 34
– Khouribga min 20 max 39
– Béni Mellal min 24 max 41
– Marrakech min 21 max 41
– Meknès min 20 max 36
– Fès min 20 max 37
– Ifrane min 21 max 35
– Taounate min 23 max 44
– Errachidia min 24 max 40
– Ouarzazate min 18 max 40
– Agadir min 18 max 28
– Essaouira min 18 max 34
– Laâyoune min 20 max 36
– Es-Semara min 22 max 43
– Dakhla min 18 max 31
– Aousserd min 28 max 47
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 20 max 36.