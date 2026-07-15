Météo. Temps chaud et vents soutenus sur plusieurs régions du Royaume ce mercredi 15 juillet

Les remparts de la ville d'Asilah.

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centres avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Nuages cumuliformes en fin d’après-midi sur le Moyen Atlas.- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saiss et le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes centres, le Sud-est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 42

– Bouarfa min 26 max 40

– Al Hoceima min 22 max 30

– Tétouan min 23 max 34

– Sebta min 22 max 29

– Mellilia min 23 max 30

– Tanger min 20 max 29

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 21 max 27

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 22 max 28

– Settat min 18 max 34

– Safi min 19 max 34

– Khouribga min 20 max 39

– Béni Mellal min 24 max 41

– Marrakech min 21 max 41

– Meknès min 20 max 36

– Fès min 20 max 37

– Ifrane min 21 max 35

– Taounate min 23 max 44

– Errachidia min 24 max 40

– Ouarzazate min 18 max 40

– Agadir min 18 max 28

– Essaouira min 18 max 34

– Laâyoune min 20 max 36

– Es-Semara min 22 max 43

– Dakhla min 18 max 31

– Aousserd min 28 max 47

– Lagouira min 20 max 31

– Midelt min 20 max 36.