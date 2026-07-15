Société

Météo. Temps chaud et vents soutenus sur plusieurs régions du Royaume ce mercredi 15 juillet

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 15 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/07/2026 à 05h43

- Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centres avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Nuages cumuliformes en fin d’après-midi sur le Moyen Atlas.- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saiss et le Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes centres, le Sud-est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 juillet 2026:

Oujda min 20 max 42

Bouarfa min 26 max 40

Al Hoceima min 22 max 30

Tétouan min 23 max 34

Sebta min 22 max 29

Mellilia min 23 max 30

Tanger min 20 max 29

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 21 max 27

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 22 max 28

Settat min 18 max 34

Safi min 19 max 34

Khouribga min 20 max 39

Béni Mellal min 24 max 41

Marrakech min 21 max 41

Meknès min 20 max 36

Fès min 20 max 37

Ifrane min 21 max 35

Taounate min 23 max 44

Errachidia min 24 max 40

Ouarzazate min 18 max 40

Agadir min 18 max 28

Essaouira min 18 max 34

Laâyoune min 20 max 36

Es-Semara min 22 max 43

Dakhla min 18 max 31

Aousserd min 28 max 47

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 20 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/07/2026 à 05h43
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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