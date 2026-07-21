Météo. Temps chaud à très chaud, rafales de vent sur l’Oriental et le Sud ce mardi 21 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses par endroits.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas et du Rif.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et le sud des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas, les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et de 21/26°C partout ailleurs.
- Température du jour en légère baisse sur l’intérieur du Souss et les provinces Sud et en hausse sur les plaines nord, le Saiss et la Méditerranée, et peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord du Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Cap Hadid, et agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 juillet 2026:
– Oujda min 25 max 46
– Bouarfa min 26 max 40
– Al Hoceima min 22 max 31
– Tétouan min 22 max 35
– Sebta min 23 max 30
– Mellilia min 23 max 32
– Tanger min 21 max 32
– Kénitra min 20 max 32
– Rabat min 20 max 29
– Casablanca min 22 max 27
– El Jadida min 22 max 27
– Settat min 18 max 37
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 20 max 41
– Béni Mellal min 26 max 43
– Marrakech min 22 max 44
– Meknès min 21 max 41
– Fès min 22 max 42
– Ifrane min 22 max 35
– Taounate min 23 max 47
– Errachidia min 26 max 41
– Ouarzazate min 23 max 40
– Agadir min 19 max 27
– Essaouira min 19 max 26
– Laâyoune min 21 max 31
– Es-Semara min 21 max 37
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 22 max 41
– Lagouira min 21 max 27
– Midelt min 22 max 37