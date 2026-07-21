Société

Météo. Temps chaud à très chaud, rafales de vent sur l’Oriental et le Sud ce mardi 21 juillet

Vue d'une palmeraie dans le Sud.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 21 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 06h02

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas et du Rif.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et le sud des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas, les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et de 21/26°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur l’intérieur du Souss et les provinces Sud et en hausse sur les plaines nord, le Saiss et la Méditerranée, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord du Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Cap Hadid, et agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 juillet 2026:

Oujda min 25 max 46

Bouarfa min 26 max 40

Al Hoceima min 22 max 31

Tétouan min 22 max 35

Sebta min 23 max 30

Mellilia min 23 max 32

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 20 max 32

Rabat min 20 max 29

Casablanca min 22 max 27

El Jadida min 22 max 27

Settat min 18 max 37

Safi min 20 max 30

Khouribga min 20 max 41

Béni Mellal min 26 max 43

Marrakech min 22 max 44

Meknès min 21 max 41

Fès min 22 max 42

Ifrane min 22 max 35

Taounate min 23 max 47

Errachidia min 26 max 41

Ouarzazate min 23 max 40

Agadir min 19 max 27

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 21 max 31

Es-Semara min 21 max 37

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 22 max 41

Lagouira min 21 max 27

Midelt min 22 max 37

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 06h02
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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