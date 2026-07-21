Météo. Temps chaud à très chaud, rafales de vent sur l’Oriental et le Sud ce mardi 21 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses par endroits.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas et du Rif.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et le sud des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas, les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et de 21/26°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur l’intérieur du Souss et les provinces Sud et en hausse sur les plaines nord, le Saiss et la Méditerranée, et peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord du Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Cap Hadid, et agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 juillet 2026:

– Oujda min 25 max 46

– Bouarfa min 26 max 40

– Al Hoceima min 22 max 31

– Tétouan min 22 max 35

– Sebta min 23 max 30

– Mellilia min 23 max 32

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 20 max 32

– Rabat min 20 max 29

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 18 max 37

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 20 max 41

– Béni Mellal min 26 max 43

– Marrakech min 22 max 44

– Meknès min 21 max 41

– Fès min 22 max 42

– Ifrane min 22 max 35

– Taounate min 23 max 47

– Errachidia min 26 max 41

– Ouarzazate min 23 max 40

– Agadir min 19 max 27

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 21 max 31

– Es-Semara min 21 max 37

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 22 max 41

– Lagouira min 21 max 27

– Midelt min 22 max 37