Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 25 octobre, avec de fortes rafales de vent sur les provinces du Sud

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces du Sud, avec quelques ondées éparses.

– Formations brumeuses ou bruines locales, la matinée et la nuit, près des côtes atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, de 15/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss, et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à temporairement forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 octobre 2026:

– Oujda min 11 max 26

– Bouarfa min 08 max 24

– Al Hoceima min 11 max 21

– Tétouan min 10 max 26

– Sebta min 15 max 23

– Mellilia min 14 max 21

– Tanger min 13 max 24

– Kénitra min 12 max 26

– Rabat min 12 max 23

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 14 max 24

– Settat min 13 max 29

– Safi min 14 max 30

– Khouribga min 13 max 27

– Béni Mellal min 15 max 29

– Marrakech min 17 max 32

– Meknès min 13 max 28

– Fès min 13 max 28

– Ifrane min 06 max 20

– Taounate min 14 max 28

– Errachidia min 13 max 25

– Ouarzazate min 14 max 26

– Agadir min 19 max 32

– Essaouira min 17 max 28

– Laâyoune min 21 max 35

– Es-Semara min 23 max 36

– Dakhla min 17 max 37

– Aousserd min 24 max 39

– Lagouira min 22 max 33

– Midelt min 09 max 20.