Société

Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 25 octobre, avec de fortes rafales de vent sur les provinces du Sud

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/10/2026 à 06h58

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces du Sud, avec quelques ondées éparses.

– Formations brumeuses ou bruines locales, la matinée et la nuit, près des côtes atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, de 15/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss, et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à temporairement forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Al Hoceïma: le barrage Ghiss profite des dernières pluies orageuses

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 octobre 2026:

Oujda min 11 max 26

Bouarfa min 08 max 24

Al Hoceima min 11 max 21

Tétouan min 10 max 26

Sebta min 15 max 23

Mellilia min 14 max 21

Tanger min 13 max 24

Kénitra min 12 max 26

Rabat min 12 max 23

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 14 max 24

Settat min 13 max 29

Safi min 14 max 30

Khouribga min 13 max 27

Béni Mellal min 15 max 29

Marrakech min 17 max 32

Meknès min 13 max 28

Fès min 13 max 28

Ifrane min 06 max 20

Taounate min 14 max 28

Errachidia min 13 max 25

Ouarzazate min 14 max 26

Agadir min 19 max 32

Essaouira min 17 max 28

Laâyoune min 21 max 35

Es-Semara min 23 max 36

Dakhla min 17 max 37

Aousserd min 24 max 39

Lagouira min 22 max 33

Midelt min 09 max 20.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/10/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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