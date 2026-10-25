Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 25 octobre, avec de fortes rafales de vent sur les provinces du Sud

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.
– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces du Sud, avec quelques ondées éparses.
– Formations brumeuses ou bruines locales, la matinée et la nuit, près des côtes atlantiques.
– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, de 15/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss, et de 10/15°C partout ailleurs.
– Température en hausse sur la majeure partie du Royaume.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à temporairement forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 octobre 2026:
– Oujda min 11 max 26
– Bouarfa min 08 max 24
– Al Hoceima min 11 max 21
– Tétouan min 10 max 26
– Sebta min 15 max 23
– Mellilia min 14 max 21
– Tanger min 13 max 24
– Kénitra min 12 max 26
– Rabat min 12 max 23
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 14 max 24
– Settat min 13 max 29
– Safi min 14 max 30
– Khouribga min 13 max 27
– Béni Mellal min 15 max 29
– Marrakech min 17 max 32
– Meknès min 13 max 28
– Fès min 13 max 28
– Ifrane min 06 max 20
– Taounate min 14 max 28
– Errachidia min 13 max 25
– Ouarzazate min 14 max 26
– Agadir min 19 max 32
– Essaouira min 17 max 28
– Laâyoune min 21 max 35
– Es-Semara min 23 max 36
– Dakhla min 17 max 37
– Aousserd min 24 max 39
– Lagouira min 22 max 33
– Midelt min 09 max 20.