Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur, averses éparses sur l’Atlas ce jeudi 23 juillet

- Temps chaud à localement très chaud sur le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, l’Est de la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces du Sud.- Légère instabilité sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées éparses et orages isolés.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines centre, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 25/33°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, et de 19/25°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord du Jorf et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 juillet 2026:
– Oujda min 27 max 45
– Bouarfa min 28 max 41
– Al Hoceima min 21 max 35
– Tétouan min 22 max 37
– Sebta min 24 max 29
– Mellilia min 22 max 30
– Tanger min 21 max 32
– Kénitra min 20 max 30
– Rabat min 20 max 29
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 20 max 26
– Settat min 19 max 38
– Safi min 19 max 31
– Khouribga min 24 max 43
– Béni Mellal min 28 max 44
– Marrakech min 24 max 47
– Meknès min 22 max 40
– Fès min 22 max 42
– Ifrane min 22 max 35
– Taounate min 24 max 44
– Errachidia min 26 max 42
– Ouarzazate min 24 max 42
– Agadir min 18 max 24
– Essaouira min 17 max 26
– Laâyoune min 21 max 32
– Es-Semara min 21 max 41
– Dakhla min 17 max 27
– Aousserd min 26 max 45
– Lagouira min 20 max 27
– Midelt min 22 max 38