Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur, averses éparses sur l’Atlas ce jeudi 23 juillet

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

- Temps chaud à localement très chaud sur le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, l’Est de la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces du Sud.- Légère instabilité sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées éparses et orages isolés.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines centre, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 25/33°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord du Jorf et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 juillet 2026:

– Oujda min 27 max 45

– Bouarfa min 28 max 41

– Al Hoceima min 21 max 35

– Tétouan min 22 max 37

– Sebta min 24 max 29

– Mellilia min 22 max 30

– Tanger min 21 max 32

– Kénitra min 20 max 30

– Rabat min 20 max 29

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 20 max 26

– Settat min 19 max 38

– Safi min 19 max 31

– Khouribga min 24 max 43

– Béni Mellal min 28 max 44

– Marrakech min 24 max 47

– Meknès min 22 max 40

– Fès min 22 max 42

– Ifrane min 22 max 35

– Taounate min 24 max 44

– Errachidia min 26 max 42

– Ouarzazate min 24 max 42

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 17 max 26

– Laâyoune min 21 max 32

– Es-Semara min 21 max 41

– Dakhla min 17 max 27

– Aousserd min 26 max 45

– Lagouira min 20 max 27

– Midelt min 22 max 38