Société

Météo. Fortes chaleurs à l’intérieur, averses éparses sur l’Atlas ce jeudi 23 juillet

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 23 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/07/2026 à 06h04

- Temps chaud à localement très chaud sur le Nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces du Sud.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, l’Est de la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces du Sud.- Légère instabilité sur les régions de l’Atlas et l’extrême sud du pays, avec ondées éparses et orages isolés.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les plaines centre, le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 25/33°C sur l’intérieur du Souss, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces du Sud, l’Oriental, la vallée de Moulouya et les plaines de Tadla et Chiadma, de 15/19°C sur l’Atlas et par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre, et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur la rive méditerranéenne et le Sud du pays, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au nord du Jorf et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 juillet 2026:

Oujda min 27 max 45

Bouarfa min 28 max 41

Al Hoceima min 21 max 35

Tétouan min 22 max 37

Sebta min 24 max 29

Mellilia min 22 max 30

Tanger min 21 max 32

Kénitra min 20 max 30

Rabat min 20 max 29

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 20 max 26

Settat min 19 max 38

Safi min 19 max 31

Khouribga min 24 max 43

Béni Mellal min 28 max 44

Marrakech min 24 max 47

Meknès min 22 max 40

Fès min 22 max 42

Ifrane min 22 max 35

Taounate min 24 max 44

Errachidia min 26 max 42

Ouarzazate min 24 max 42

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 17 max 26

Laâyoune min 21 max 32

Es-Semara min 21 max 41

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 26 max 45

Lagouira min 20 max 27

Midelt min 22 max 38

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/07/2026 à 06h04
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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