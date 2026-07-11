Société

Météo. Chaleur persistante au Sud-Est ce samedi 11 juillet, avec du vent et des chasse-sables sur l’Atlas et l’Oriental

Un plage dans la région d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 11 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/07/2026 à 06h01

- Temps assez chaud sur le Sud-est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et le Sud, avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 13/17°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

Lire aussi : Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 juillet 2026:

Oujda min 20 max 34

Bouarfa min 27 max 38

Al Hoceima min 21 max 26

Tétouan min 21 max 31

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 20 max 25

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 19 max 27

Settat min 17 max 29

Safi min 18 max 27

Khouribga min 15 max 29

Béni Mellal min 20 max 31

Marrakech min 19 max 32

Meknès min 18 max 33

Fès min 19 max 30

Ifrane min 16 max 33

Taounate min 20 max 37

Errachidia min 24 max 40

Ouarzazate min 20 max 38

Agadir min 20 max 28

Essaouira min 17 max 25

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 20 max 35

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 21 max 39

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 18 max 34

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/07/2026 à 06h01
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

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