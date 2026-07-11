Météo. Chaleur persistante au Sud-Est ce samedi 11 juillet, avec du vent et des chasse-sables sur l’Atlas et l’Oriental

Un plage dans la région d'Essaouira.

- Temps assez chaud sur le Sud-est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et le Sud, avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 13/17°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 34

– Bouarfa min 27 max 38

– Al Hoceima min 21 max 26

– Tétouan min 21 max 31

– Sebta min 21 max 24

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 20 max 25

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 19 max 27

– Settat min 17 max 29

– Safi min 18 max 27

– Khouribga min 15 max 29

– Béni Mellal min 20 max 31

– Marrakech min 19 max 32

– Meknès min 18 max 33

– Fès min 19 max 30

– Ifrane min 16 max 33

– Taounate min 20 max 37

– Errachidia min 24 max 40

– Ouarzazate min 20 max 38

– Agadir min 20 max 28

– Essaouira min 17 max 25

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 20 max 35

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 21 max 39

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 18 max 34