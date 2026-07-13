Météo. Chaleur maintenue sur l’Oriental et le Sud-Est ce lundi 13 juillet et vent fort avec chasse-poussières au Sud

Coucher de soleil à Tafedna, au sud d'Essaouira. . DR

- Temps assez chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 22/26°C sur le Sud-est et la vallée de Moulouya, de 13/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 16/22°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse ou quasi-stationnaire sur l’ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 juillet 2026:

– Oujda min 18 max 36

– Bouarfa min 27 max 39

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 17 max 32

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 19 max 28

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 17 max 33

– Safi min 18 max 29

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 19 max 35

– Marrakech min 20 max 37

– Meknès min 19 max 34

– Fès min 20 max 35

– Ifrane min 15 max 30

– Taounate min 21 max 37

– Errachidia min 22 max 40

– Ouarzazate min 19 max 40

– Agadir min 20 max 28

– Essaouira min 18 max 26

– Laâyoune min 15 max 33

– Es-Semara min 18 max 38

– Dakhla min 17 max 27

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 19 max 27

– Midelt min 15 max 36.