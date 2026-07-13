Météo. Chaleur maintenue sur l’Oriental et le Sud-Est ce lundi 13 juillet et vent fort avec chasse-poussières au Sud

- Temps assez chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 22/26°C sur le Sud-est et la vallée de Moulouya, de 13/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 16/22°C partout ailleurs.
- Température maximale en légère hausse ou quasi-stationnaire sur l’ensemble du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 juillet 2026:
– Oujda min 18 max 36
– Bouarfa min 27 max 39
– Al Hoceima min 20 max 29
– Tétouan min 17 max 32
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 22 max 27
– Tanger min 19 max 28
– Kénitra min 19 max 28
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 17 max 33
– Safi min 18 max 29
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 19 max 35
– Marrakech min 20 max 37
– Meknès min 19 max 34
– Fès min 20 max 35
– Ifrane min 15 max 30
– Taounate min 21 max 37
– Errachidia min 22 max 40
– Ouarzazate min 19 max 40
– Agadir min 20 max 28
– Essaouira min 18 max 26
– Laâyoune min 15 max 33
– Es-Semara min 18 max 38
– Dakhla min 17 max 27
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 19 max 27
– Midelt min 15 max 36.