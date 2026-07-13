Société

Météo. Chaleur maintenue sur l’Oriental et le Sud-Est ce lundi 13 juillet et vent fort avec chasse-poussières au Sud

Coucher de soleil à Tafedna

Coucher de soleil à Tafedna, au sud d'Essaouira. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 13 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/07/2026 à 05h41

- Temps assez chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 22/26°C sur le Sud-est et la vallée de Moulouya, de 13/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 16/22°C partout ailleurs.

- Température maximale en légère hausse ou quasi-stationnaire sur l’ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicule à Jerada: plus de 40°C enregistrés, la province active un dispositif de prévention renforcé

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 juillet 2026:

Oujda min 18 max 36

Bouarfa min 27 max 39

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 17 max 32

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 19 max 28

Rabat min 19 max 27

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 17 max 33

Safi min 18 max 29

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 19 max 35

Marrakech min 20 max 37

Meknès min 19 max 34

Fès min 20 max 35

Ifrane min 15 max 30

Taounate min 21 max 37

Errachidia min 22 max 40

Ouarzazate min 19 max 40

Agadir min 20 max 28

Essaouira min 18 max 26

Laâyoune min 15 max 33

Es-Semara min 18 max 38

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 19 max 27

Midelt min 15 max 36.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/07/2026 à 05h41
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

LEs contenus liés

Société

Fès: privés de piscines publiques, les enfants se baignent dans les rivières et les fontaines

Société

À Rabat, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg font le plein chaque soir

Société

Tanger: la corniche de Merkala, refuge privilégié des familles durant les nuits de canicule

International

États-Unis: record de chaleur à Washington, ouverture repoussée des festivités du 4 juillet

Société

Loukkos: une nouvelle plateforme pour relancer la filière du cactus résistant à la cochenille

Société

À Ifrane, les sources naturelles offrent une parenthèse de fraîcheur au cœur de l’été

Société

42°C à l’ombre, 54°C dans les bassins: pourquoi Moulay Yacoub attire toujours autant

International

Canicule: plus d’un tiers des Français sous vigilance rouge, prolongée lundi

Articles les plus lus

1
Central Park aux rythmes du Maroc: une première arabe et africaine au SummerStage Festival de New York
2
Archives militaires de Vincennes. EP 1: quand la France considérait le «Sahara occidental» comme marocain
3
Tribune. Mais qui a dessiné nos villes?
4
Le partenariat France-Maroc à l’épreuve de la nouvelle politique industrielle européenne?
5
Ce que révèlent les projections du HCP sur la fécondité au Maroc
6
Polisario Front Terrorist Designation Act: deux nouvelles adhésions à la Chambre américaine des représentants
7
Le foot, cette ivresse qui nous sauve (ou nous achève)
8
Après Maroc-France, l’arbitrage à deux vitesses continue de faire polémique au Mondial
Revues de presse

Voir plus