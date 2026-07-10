Société

Météo. Baisse des températures sur le nord et le centre ce vendredi 10 juillet, la chaleur persiste dans le sud-est

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 10 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/07/2026 à 05h55

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Baisse des températures sur les régions nord et centre, avec un temps assez chaud sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centre et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine locale.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’Atlas et l’Oriental, avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 14/18°C sur l’Atlas et de 17/24°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

Lire aussi : Jusqu’à 48°C attendus: l’ANEF place 12 provinces en alerte rouge pour risque de feux de forêt

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 juillet 2026:

Oujda min 21 max 36

Bouarfa min 22 max 37

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 21 max 32

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 23 max 29

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 21 max 28

Rabat min 21 max 26

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 18 max 31

Safi min 19 max 28

Khouribga min 15 max 31

Béni Mellal min 20 max 35

Marrakech min 20 max 33

Meknès min 17 max 32

Fès min 19 max 32

Ifrane min 17 max 30

Taounate min 19 max 37

Errachidia min 23 max 39

Ouarzazate min 16 max 37

Agadir min 21 max 27

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 21 max 34

Dakhla min 19 max 28

Aousserd min 25 max 44

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 17 max 35.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/07/2026 à 05h55
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages#canicule

LEs contenus liés

Société

Fès: privés de piscines publiques, les enfants se baignent dans les rivières et les fontaines

International

Dans le sud de l’Europe, les pompiers luttent contre des incendies précoces

Société

À Rabat, la Kasbah des Oudayas et la corniche du Bouregreg font le plein chaque soir

Société

Vague de chaleur: 16 villes au-dessus des 40°C vendredi, Sidi Slimane toujours en tête avec 47°C

Société

Tanger: la corniche de Merkala, refuge privilégié des familles durant les nuits de canicule

Société

Chaleur extrême, inondations meurtrières, sécheresse sévère... El Niño aggrave la précarité de l’agriculture de l’Afrique

Société

Vague de chaleur: voici les villes où le thermomètre a dépassé les 40°C jeudi

International

États-Unis: record de chaleur à Washington, ouverture repoussée des festivités du 4 juillet

Articles les plus lus

1
CHU Ibn Sina de Rabat: derniers travaux extérieurs avant livraison
2
Une grave menace terroriste déjouée: au cœur du démantèlement d’une cellule tentaculaire par la DGST
3
Tribune. Tebboune réduit à 20%
4
Témara: la rénovation de la plage Casino fait l’unanimité
5
Quelle est l’ancienneté des frontières de l’Algérie?
6
Rabat: la rue Zahla rouvre à la circulation après plusieurs années de travaux
7
Ceux qui lisent savent déjà cela (et le savent mieux)
8
Maroc-France: 10 ministres accompagneront Sébastien Lecornu à Rabat
Revues de presse

Voir plus