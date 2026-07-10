Météo. Baisse des températures sur le nord et le centre ce vendredi 10 juillet, la chaleur persiste dans le sud-est

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

- Baisse des températures sur les régions nord et centre, avec un temps assez chaud sur l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centre et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses ou bruine locale.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est, l’Atlas et l’Oriental, avec chasse-sables par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 14/18°C sur l’Atlas et de 17/24°C partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 juillet 2026:

– Oujda min 21 max 36

– Bouarfa min 22 max 37

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 21 max 32

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 23 max 29

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 21 max 28

– Rabat min 21 max 26

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 18 max 31

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 15 max 31

– Béni Mellal min 20 max 35

– Marrakech min 20 max 33

– Meknès min 17 max 32

– Fès min 19 max 32

– Ifrane min 17 max 30

– Taounate min 19 max 37

– Errachidia min 23 max 39

– Ouarzazate min 16 max 37

– Agadir min 21 max 27

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 21 max 34

– Dakhla min 19 max 28

– Aousserd min 25 max 44

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 17 max 35.