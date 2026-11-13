Société

Météo. Averses dans le Nord et légère hausse des températures sur l’Atlas ce vendredi 13 novembre

Essaouira.. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 novembre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 06h57

- Pluies ou averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines Atlantique Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Nuages bas nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces sud et de 12/19°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Tempête «Charles»: les cours suspendus dans dix provinces et préfectures

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 novembre 2026:

- Oujda min 14 max 23

- Bouarfa min 11 max 21

- Al Hoceima min 14 max 20

- Tétouan min 18 max 20

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 17 max 21

- Tanger min 18 max 21

- Kénitra min 17 max 22

- Rabat min 16 max 21

- Casablanca min 17 max 22

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 15 max 21

- Safi min 14 max 22

- Khouribga min 11 max 19

- Béni Mellal min 13 max 19

- Marrakech min 15 max 20

- Meknès min 12 max 20

- Fès min 14 max 21

- Ifrane min 06 max 12

- Taounate min 14 max 20

- Errachidia min 12 max 23

- Ouarzazate min 12 max 24

- Agadir min 16 max 22

- Essaouira min 15 max 22

- Laâyoune min 21 max 23

- Es Semara min 21 max 22

- Dakhla min 20 max 24

- Aousserd min 21 max 31

- Lagouira min 22 max 26

- Midelt min 08 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 06h57
#Météo#Météorologie#Climat#températures#DGM

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