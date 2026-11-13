Météo. Averses dans le Nord et légère hausse des températures sur l’Atlas ce vendredi 13 novembre

- Pluies ou averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines Atlantique Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Nuages bas nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces sud et de 12/19°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 novembre 2026:

- Oujda min 14 max 23

- Bouarfa min 11 max 21

- Al Hoceima min 14 max 20

- Tétouan min 18 max 20

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 17 max 21

- Tanger min 18 max 21

- Kénitra min 17 max 22

- Rabat min 16 max 21

- Casablanca min 17 max 22

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 15 max 21

- Safi min 14 max 22

- Khouribga min 11 max 19

- Béni Mellal min 13 max 19

- Marrakech min 15 max 20

- Meknès min 12 max 20

- Fès min 14 max 21

- Ifrane min 06 max 12

- Taounate min 14 max 20

- Errachidia min 12 max 23

- Ouarzazate min 12 max 24

- Agadir min 16 max 22

- Essaouira min 15 max 22

- Laâyoune min 21 max 23

- Es Semara min 21 max 22

- Dakhla min 20 max 24

- Aousserd min 21 max 31

- Lagouira min 22 max 26

- Midelt min 08 max 18.