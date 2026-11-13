Météo. Averses dans le Nord et légère hausse des températures sur l’Atlas ce vendredi 13 novembre

- Pluies ou averses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines Atlantique Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Nuages bas nocturnes avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord et Centres et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces sud et de 12/19°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte au nord de Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 novembre 2026:
- Oujda min 14 max 23
- Bouarfa min 11 max 21
- Al Hoceima min 14 max 20
- Tétouan min 18 max 20
- Sebta min 18 max 21
- Mellilia min 17 max 21
- Tanger min 18 max 21
- Kénitra min 17 max 22
- Rabat min 16 max 21
- Casablanca min 17 max 22
- El Jadida min 17 max 23
- Settat min 15 max 21
- Safi min 14 max 22
- Khouribga min 11 max 19
- Béni Mellal min 13 max 19
- Marrakech min 15 max 20
- Meknès min 12 max 20
- Fès min 14 max 21
- Ifrane min 06 max 12
- Taounate min 14 max 20
- Errachidia min 12 max 23
- Ouarzazate min 12 max 24
- Agadir min 16 max 22
- Essaouira min 15 max 22
- Laâyoune min 21 max 23
- Es Semara min 21 max 22
- Dakhla min 20 max 24
- Aousserd min 21 max 31
- Lagouira min 22 max 26
- Midelt min 08 max 18.