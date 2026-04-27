Marché de gros du poisson à Marsa Laâyoune: une dynamique qui reflète la richesse halieutique du Sahara

Le marché de gros du poisson, à Marsa, à 30 km au sud de Laâyoune, connaît une activité économique soutenue, révélant la richesse et la diversité des ressources marines que recèlent les côtes sud du Royaume. Malgré l’absence du poulpe ces derniers jours, le marché a conservé son rythme habituel grâce à l’abondance d’autres espèces emblématiques de la façade atlantique.

Au cours de la semaine écoulée, les captures de 15 navires spécialisés dans la pêche au chalut et la pêche à la ligne ont été débarquées. Un chiffre qui illustre la dynamique du secteur halieutique à Laâyoune, capitale du Sahara marocain, devenue aujourd’hui un pôle maritime et économique prometteur à l’échelle nationale.

«Les débarquements du vendredi 5 décembre 2025 comprenaient une variété de poissons de haute qualité, tels que la seiche, le calamar, la sole, le merlu, le rouget et le pageot, témoignant de la richesse de la faune marine de la région», déclare pour Le360, Zakaria Majih, responsable de la gestion du marché de gros à Marsa Laâyoune.

Lors de cette visite, la caméra du site a recueilli les témoignages de plusieurs commerçants de poisson, qui confirment que le marché est animé dès les premières heures du matin, notamment grâce au rôle essentiel des intermédiaires du marché dans la dynamisation des transactions et la distribution du poisson à Laâyoune et au-delà. Les commerçants signalent plus de 60 espèces proposées à la vente, répondant à une forte demande des consommateurs, et soulignent que la digitalisation adoptée par le marché a facilité les opérations commerciales en les rendant plus transparentes.

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Le marché de gros de Marsa Laâyoune est devenu, ces dernières années, un espace économique vital. Il a contribué à la création d’emplois directs et indirects au profit de centaines de professionnels, commerçants, ouvriers et transporteurs, participant ainsi à la lutte contre le chômage et au renforcement de la dynamique économique dans la région.