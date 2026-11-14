Société

Casablanca: le bœuf atteint 130 DH le kilo, le mouton grimpe à 150 DH

ارتفاع صاروخي في أسعار اللحوم قُبيْل عيد الأضحى.. و"الدوارة" تصل لـ700 درهم

Un client devant un étal de boucherie à Casablanca, où les prix de la viande rouge continuent de grimper.

À Casablanca, les prix de la viande rouge continuent de grimper: le kilo de bœuf se vend à 130 dirhams et celui de viande ovine à 150 dirhams. Cette hausse alourdit le panier des ménages et pose la question de l’efficacité des mesures prises pour freiner la flambée des prix.

Par Achraf El Hassani
Le 14/11/2026 à 19h40

Depuis près de trois ans, les prix des viandes rouges ne cessent d’augmenter à Casablanca. Cette hausse prolongée affecte le pouvoir d’achat des ménages, contraignant de nombreux consommateurs à revoir leurs habitudes alimentaires et à réduire leur consommation de viande, notamment lors des fêtes religieuses, traditionnellement marquées par une demande importante.

Dans les boucheries de la métropole, le kilogramme de viande bovine atteint actuellement 130 dirhams, tandis que celui de viande ovine s’établit à 150 dirhams. Des niveaux qui continuent de susciter l’incompréhension des consommateurs comme des professionnels du secteur, malgré les différentes mesures gouvernementales destinées à stabiliser les prix.

Pour expliquer cette situation, les avis divergent parmi les professionnels. Certains mettent en avant les fluctuations économiques internationales et le renchérissement général des produits alimentaires, qui touchent aussi bien les viandes rouges que les viandes blanches et les produits de la mer.

Lire aussi : Souk Had Ras El Aïn, près de Marrakech: à 140 dirhams, la viande locale reste prisée

D’autres pointent les insuffisances des politiques de reconstitution du cheptel national et la dépendance croissante aux importations, estimant que ces dernières ne permettent pas d’apporter une réponse durable à la hausse des prix.

Interrogé par Le360, Abdelouahid Boukhit, responsable du marché des viandes rouges «Al Jamiâ» à Casablanca, estime que l’épuisement du cheptel national, conjugué au recours aux viandes importées, contribue à entretenir cette situation.

«La priorité devrait être accordée à la reconstitution du cheptel national et au soutien des éleveurs. Ces mesures constitueraient un levier essentiel pour prévenir de nouvelles hausses dans les prochaines années», a t-il déclaré. À défaut, prévient-il, les prix actuellement pratiqués risquent de s’installer durablement sur le marché marocain.

Lire aussi : Viandes rouges à Fès: les prix flambent, les achats fondent

Le professionnel souligne également les déséquilibres qui affectent le marché, entre une offre fragilisée et une demande en recul. Face à la cherté des viandes rouges, de nombreux consommateurs préfèrent désormais attendre une éventuelle baisse des prix avant de reprendre leurs habitudes de consommation.

L’exonération des droits de douane sur les importations, décidée pour favoriser l’approvisionnement du marché, n’a pas suffi, selon Abdelouahid Boukhit, à provoquer une baisse sensible des prix dans les boucheries.

Le professionnel redoute ainsi une nouvelle augmentation des tarifs à l’approche du mois de Ramadan et de l’Aïd Al-Adha, deux périodes durant lesquelles la consommation de viandes rouges occupe traditionnellement une place importante dans les habitudes alimentaires des Marocains.

Par Achraf El Hassani
Le 14/11/2026 à 19h40
#Casablanca#viandes rouges#Ovins#Bovins#Prix#Hausse des prix

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